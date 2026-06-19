Petro aconsejó a Uribe acudir a la JEP y evitar “suplicio” tras nuevo lío judicial por El Aro y La Granja

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El llamado a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por el caso relacionado con las masacres de El Aro y La Granja no solo movió el ambiente judicial del país, también provocó una reacción directa del presidente Gustavo Petro, quien volvió a poner sobre la mesa una vieja propuesta para su contradictor político: acudir juntos a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Todo comenzó cuando Uribe informó, por medio de su cuenta de X, que sus abogados fueron notificados por la Fiscalía Tercera sobre una citación a indagatoria por temas relacionados con El Aro, La Granja, Jesús María Valle y Guacharacas.

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“De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del Aro, La Granja, José María Valle y Guacharacas”, escribió el expresidente.

Luego añadió una frase que también dio de qué hablar por el contexto político del momento: “A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones. (...) La señora Fiscal, ex integrante de la JEP, donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme. Injusticia de clara presión política”.

Petro le respondió a Uribe y le pidió ir a la JEP

Tras el mensaje del expresidente, Gustavo Petro reaccionó también en X y le pidió acudir a la JEP para aportar verdad sobre estos hechos.

“Hermano Uribe, le dije alguna vez que fuéramos los dos a la JEP y se ahorraba usted el suplicio y Colombia ganaba con la verdad”, expresó el mandatario.

Petro fue más allá y le dijo a Uribe que aún podía “cubrirse con la verdad” y ayudar al país en el camino de la paz.

“Está a punto de caer Colombia en algo que usted mismo no quisiera, porque conoce a la persona que ahora apoya, son públicos sus trinos sobre esa persona, pero independientemente de la estafa, puede usted cubrirse con la verdad y ayudar al pueblo con la paz”, agregó.

El presidente cerró su mensaje insistiendo en la propuesta: “Vayamos a la Justicia Especial para la Paz y declaremos y aportemos al futuro de Colombia”.

El caso por El Aro y La Granja vuelve al centro del debate

La Fiscalía llamó a indagatoria a Uribe por su presunta participación en hechos relacionados con las masacres de La Granja, ocurrida en 1996, y El Aro, ocurrida en 1997, además del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Estos hechos ocurrieron cuando Uribe era gobernador de Antioquia.

El caso tiene un peso histórico enorme porque El Aro y La Granja han sido dos de los episodios más recordados de la violencia paramilitar en Antioquia. Además, el nombre de Jesús María Valle vuelve a aparecer en la conversación nacional, pues el abogado y defensor de derechos humanos había denunciado presuntas alianzas entre paramilitares, militares y autoridades políticas antes de ser asesinado.

Gustavo Petro

La mención a Guacharacas también tiene relevancia. Esa hacienda, vinculada a la familia Uribe, ha sido mencionada en testimonios judiciales y reportes periodísticos por señalamientos sobre el presunto origen del Bloque Metro. La defensa del expresidente ha rechazado esas versiones y Uribe ha negado responsabilidad en estos hechos.

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Una nueva tensión entre Petro y Uribe

El cruce volvió a encender la conversación política porque une varios elementos sensibles: el nombre de Uribe, la JEP, las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato de Jesús María Valle y la campaña electoral.

Por ahora, lo confirmado públicamente es que Uribe dijo haber sido llamado a indagatoria por la Fiscalía Tercera y que Petro le respondió con una invitación directa a acudir a la JEP. Lo que sigue será conocer si la Fiscalía entrega más detalles sobre la diligencia, su fecha y el alcance exacto de la citación.

Mientras tanto, Petro metió el caso de lleno en el terreno político con una frase que ya genera conversación: que Uribe podía “ahorrarse el suplicio” y que Colombia podía ganar “con la verdad”.