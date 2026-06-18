Milei le hizo particular comentario a Abelardo de la Espriella: “No nos llevamos bien con un personaje llamado Petro”

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Esta semana se conoció que el presidente de Argentina, Javier Milei, le manifestó su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Ambos hicieron publicaciones en sus redes sociales para referirse a una conversación telefónica que sostuvieron. En las últimas horas, De la Espriella compartió el video de la llamada.

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“Presidente Milei, me encanta saludarlo, ¿cómo está usted?“, le preguntó De la Espriella al primer mandatario argentino. Milei, entre tanto, le dijo que lo felicitaba por la victoria que había obtenido durante la primera vuelta presidencial que se llevó a cabo el pasado 31 de mayo.

Así mismo, le advirtió que le da su apoyo “para lo que viene” e indicó que su expectativa es que haya una “nueva etapa” para las relaciones entre Colombia y Argentina, que se deterioraron bastante una vez Milei llegó al poder.

En sus declaraciones, Milei también se refirió a los roces que ha tenido con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. “Bueno, viste, no nos llevamos bien con un... personaje llamado Petro”, comentó el presidente argentino riéndose.

“Lo he visto, presidente, pero no se preocupe que la horrible noche pronto cesará y vamos a establecer una relación inmejorable”, le contestó De la Espriella. “¡Viva la libertad, carajo! Agradezco profundamente el respaldo y las palabras de aliento del presidente de Argentina, Javier Milei. Estoy convencido de que un León en Argentina y un Tigre en Colombia pueden ayudar a construir una Latinoamérica más fuerte, más libre y con más oportunidades para todos", comentó más tarde el candidato presidencial junto al video de la conversación.

La compleja relación de Colombia y Argentina tras el ascenso de Milei

Para nadie es un secreto que las relaciones entre el gobierno de los presidentes Petro y Milei han estado marcadas por una tensión constante. Así lo recordó, por ejemplo, el excanciller Luis Gilberto Murillo en una entrevista con PUBLIMETRO durante el año pasado.

“Cuando llegué a la Cancillería casi se nos cae la relación con Argentina.Ya habían llamado a embajadores a consultas y el próximo paso era romper relaciones. El presidente Milei seguía insultando al presidente Petro y viceversa”, comentó Murillo.

En ese episodio específico, el exfuncionario señaló que trabajó directamente con su par de Argentina y consiguieron avanzar para distensionar la relación.

“Los dos presidentes llegaron a un acuerdo de no agresión. Salvamos la relación y regresaron los embajadores”, recordó Murillo.