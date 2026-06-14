“Un Chávez sin simpatía”, Álvaro Uribe criticó el nuevo plan de gobierno de Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta

El candidato a la presidencia Iván Cepeda dio a conocer un nuevo plan de gobierno, mucho más corto y con considerables modificaciones, a pocos días de la segunda vuelta del próximo 21 de junio. Durante gran parte de su campaña, sus propuestas estuvieron dispersas entre múltiples discursos compilados en un documento de más de 400 páginas, pero ahora se publican en forma de un texto concreto que matiza varias de sus apuestas.

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Este nuevo programa, cuenta 118 páginas y deja de lado algunas de las cuestiones más espinosas del actual gobierno, como la constituyente y la Paz Total, con la intención de atraer a votantes de centro para ganarle a Abelardo De La Espriella.

El texto, llamado “Tres revoluciones para hacer de Colombian una potencia mundial de la vida”, buscó construir una versión más pragmática y moderada de las políticas del mandato de Gustavo Petro, según La Silla Vacía. Además, se estructura alrededor de tres ejes: una Revolución Ética, centrada en la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción; una Revolución Social y Económica; y una Revolución Política y del Poder de la Ciudadanía.

Entre las propuestas del candidato del Pacto Histórico, una de las más controversiales es la“eliminación del Consejo Nacional Electoral y la creación de una corte electoral autónoma e independiente”, que asumiría las funciones electorales y jurisdiccionales que hoy están repartidas entre distintas entidades.

Álvaro Uribe comparó a Iván Cepeda con Fidel Castro y Hugo Chavez

Por medio de su X, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó ante el nuevo plan de gobierno de izquierda, calificando la acción como una estrategia ante la derrota frente a Abelardo De la Espriella. "Cepeda es un Castro sin dialéctica, un Chávez sin simpatía que pocos días antes de elecciones hablaba del respeto a la empresa privada y a la prensa y en el gobierno hizo todo lo contrario. Cepeda atemoriza y hace el daño que Castro y Chávez hacían después de haber encantado“, comentó Uribe.

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El mensaje de Uribe refuerza la estrategia de la campaña de Abelardo de la Espriella de presentar a Cepeda como un riesgo para la democracia y la economía, mientras que desde el lado del Pacto Histórico lo calificaron de “campaña sucia” y de intento por distraer la atención del fuerte respaldo popular que Cepeda mostró en su cierre de campaña.

Así fue el cierre de campaña de Iván Cepeda

El cierre de campaña de Iván Cepeda se realizó este sábado 13 de junio de 2026 en la Plaza Cultural La Santamaría (antigua Plaza de Toros) de Bogotá. El candidato del Pacto Histórico, acompañado de dirigentes del movimiento y aliados de centro, se dirigió a miles de simpatizantes de todas las edades que llenaron el lugar y sus inmediaciones.

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Durante aproximadamente 20 minutos de intervención, Cepeda agradeció los cerca de 9,7 millones de votos obtenidos en primera vuelta, se mostró orgulloso del recorrido realizado y llamó a aumentar el respaldo de cara a la segunda vuelta del 21 de junio frente a Abelardo de la Espriella. En su discurso, Cepeda defendió las reformas sociales impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro, criticó duramente a su rival —a quien asoció con la ultraderecha— y reiteró compromisos en temas como la protección del medio ambiente, el rechazo al fracking, la defensa de los animales y el acceso al agua potable.