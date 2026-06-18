Atención: Uribe fue llamado a indagatoria por la Fiscalía por las masacres de El Aro y La Granja

El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a quedar en el centro de la conversación política y judicial del país. En la tarde de este 18 de junio, el exmandatario informó por medio de su cuenta de X que la Fiscalía Tercera lo llamó a indagatoria por un caso relacionado con las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato del abogado Jesús María Valle y lo ocurrido en la Hacienda Guacharacas.

El anuncio lo hizo el propio Uribe con un mensaje en el que citó a sus abogados: “Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del Aro, La Granja, José María Valle y Guacharacas”. El expresidente también agregó una frase con tono político: “A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”.

“La señora Fiscal, ex integrante de la JEP, donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme. Injusticia de clara presión política”, añadió.

El anuncio que hizo Álvaro Uribe en X

Por ahora, el llamado a indagatoria se conoce a partir de la publicación del expresidente. No se ha conocido, hasta el momento, un comunicado público de la Fiscalía General de la Nación en el que detalle el alcance de la diligencia, la fecha exacta o los hechos específicos por los que fue citado.

El caso tiene un peso histórico y judicial enorme. Las masacres de El Aro y La Granja ocurrieron en Ituango, Antioquia, durante los años noventa, en medio de la expansión paramilitar en esa zona del país. Para ese momento, Uribe era gobernador de Antioquia, cargo que ocupó entre 1995 y 1997.

Que no se lo cuenten en la calle >>> Después de varios choques, Álvaro Uribe y Juan Daniel Oviedo se reunieron: el mensaje detrás de la foto

El nombre del expresidente ha aparecido durante años en debates, testimonios y decisiones judiciales alrededor de estos hechos, aunque él ha negado cualquier responsabilidad y ha sostenido en distintas ocasiones que se trata de señalamientos sin sustento o motivados políticamente.

Qué tendía que ver El Aro, La Granja y Jesús María Valle

El caso de El Aro es uno de los episodios más recordados de la violencia paramilitar en Antioquia. El País ha reseñado que el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle se relaciona con sus denuncias sobre la situación en el norte del departamento y con advertencias que hizo sobre acciones de grupos paramilitares en la región.

Valle, abogado y defensor de derechos humanos, fue asesinado en 1998. Antes de su muerte había denunciado presuntas alianzas entre militares, paramilitares y autoridades políticas alrededor de la masacre de El Aro. En 2025, una jueza ordenó a la Fiscalía investigar al expresidente Uribe, a su hermano Santiago Uribe y a un general retirado por su presunta implicación en los asesinatos de Valle y Eduardo Umaña; Uribe negó su participación y habló de motivaciones políticas, según reportó El País.

La Hacienda Guacharacas también ha sido mencionada en investigaciones periodísticas y judiciales por señalamientos sobre el origen del Bloque Metro. El País ha reseñado que, según testimonios judiciales, ese frente paramilitar se habría creado en esa propiedad de la familia Uribe, una versión que ha sido controvertida por la defensa del exmandatario.

Que no se lo cuenten en la calle >>> Álvaro Uribe Vélez anunció que su hermano se presentó ante una Comisaría para entregarse

El caso vuelve en medio de tensión política

El momento del anuncio también dio de qué hablar. Uribe aseguró que la notificación llegó “a pocas horas de elecciones”, frase con la que volvió a plantear el caso en clave política. Sin embargo, más allá de esa lectura del exmandatario, la citación abre un nuevo capítulo judicial en uno de los expedientes más sensibles sobre violencia, paramilitarismo y poder político en Antioquia.

Por ahora, lo claro es que el expresidente dice haber sido llamado a indagatoria por la Fiscalía Tercera. Lo que sigue será conocer si la Fiscalía confirma públicamente la citación, cuál será la fecha de la diligencia y qué hechos concretos serán objeto de preguntas.

Mientras tanto, el caso vuelve a generar conversación nacional: no solo por el nombre de Álvaro Uribe, sino por el peso histórico de El Aro, La Granja, Jesús María Valle y Guacharacas en la memoria judicial del país.