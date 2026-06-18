“Comenzó el perfilamiento sobre la prensa”: Petro arremetió contra seguidor de Abelardo de la Espriella

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Un trino de una cuenta en la red social X que apoya al candidato presidencial Abelardo de la Espriella ha generado una ola de críticas, pues publicó los datos de un vuelo del periodista Daniel Coronell, quien ha sido crítico con el abogado. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro se unió a los cuestionamientos y aseguró que ese tipo de cuentas atentan contra la libertad de prensa.

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“Comenzó el perfilamiento sobre la prensa por parte de una campaña, es solo una pequeña prueba de lo que vendrá”, sostuvo el presidente Petro en su cuenta oficial en la red social X.

El presidente Petro, además, indicó que supuestamente el “perfilador” que se estaba encargando de hacer este tipo de señalamientos contra periodistas tendría amigos que firmarían contratos con allegados al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Según Petro, el objeto de esos contratos es hacer fracking y sacar petróleo.

Luego, el primer mandatario hizo varios señalamientos sobre los efectos que podrían traer las políticas económicas que propone De la Espriella para el país.

“De inmediato se arruina el avance agrario e industrial ganado, porque vuelve a producir la ‘enfermedad holandesa’ es decir la especialización de la economía en su boom exportador que volvería a ser petróleo y cocaína. Esto reduciría el empleo de nuevo. El negocio sería de corto plazo, porque vienen elecciones en EEUU en año y medio y porque la demanda por carbón y petróleo es cada vez menor. Cambiarían un proceso sólido de crecimiento , enriquecimiento social y caída sustancial de la pobreza por unas lentejuelas que van a enriquecer algunos gringos con sus socios perfiladores”, expresó el presidente Petro.