¿Vida de lujos? Embajador de Colombia en Suecia contradijo a Petro y reveló cómo vivía realmente Verónica Alcocer

Guillermo Reyes, embajador de Colombia en Suecia, rechazó categóricamente las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre una presunta red de desprestigio financiada desde la delegación diplomática contra la Primera Dama, Verónica Alcocer. En una declaración, el funcionario aseguró que el comportamiento público de Alcocer durante su estadía en Estocolmo fue el único detonante de las publicaciones en la prensa europea, desmintiendo el uso de recursos públicos para su manutención o para campañas en su contra.

>>>(Lea: Voraz incendio estructural sacude el sur de Bogotá: bomberos atienden la emergencia y bloquean vías importantes )<<<

“A mí que me vengan a decir con todo el respeto por el presidente que le pagaron una campaña de desprestigio a Verónica, me parece que es un absurdo (...) Eso no necesitaba pagarse un solo peso. Ella sola se desprestigia”, sentenció Reyes durante una entrevista exclusiva con el programa 6AM de Caracol Radio. Las afirmaciones del diplomático exponen una profunda fractura en una amistad de más de veinte años con la pareja presidencial.

Asimismo, para frenar las especulaciones sobre cómo se mantenía la esposa del mandatario en el extranjero, el embajador fue tajante. Desmintiendo los mitos urbanos que apuntaban a supuestos excesos a costa del erario público, Reyes aclaró que los gastos, estudios y el estilo de vida de Verónica Alcocer en Suecia no fueron financiados con dineros del Estado. De acuerdo con el diplomático, ella contaba con sus propios recursos independientes y “jamás se trató de recursos públicos”, desvinculando por completo su permanencia del presupuesto oficial de la nación.

La vida social que encendió las alarmas diplomáticas

La controversia estalló luego de la queja pública del jefe de Estado, quien señaló a miembros de la embajada de orquestar un plan para afectar la imagen de su esposa. Sin embargo, Reyes detalló que Alcocer se trasladó a Estocolmo con el objetivo de estudiar inglés y exigió total independencia desde su llegada. La Primera Dama alquiló una vivienda particular y se distanció voluntariamente de los funcionarios colombianos para no afectar su proceso de aprendizaje.

Al parecer la activa vida nocturna de la primera dama llamó la atención de las autoridades en un país europeo conocido socialmente por su reserva y respeto al espacio personal. Según el embajador, el problema no era el consumo de alcohol en sí, sino “las cantidades en que lo hacían, las auditorías que generaba, el bullicio que generaba”.

Este comportamiento constante provocó que la Policía diplomática sueca contactara directamente a Reyes advirtiendo sobre el riesgo que esto representaba para la reputación de Colombia en ese país. “El sueco se molesta muchísimo (...) hacen respetar su espacio” , explicó el funcionario, agregando que autoridades como la Cancillería sueca también realizaron llamadas oficiales preguntando por las acciones de alcocer.

Acusaciones de Presidencia y el millonario contrato Gripen

Frente a los recientes señalamientos de Petro sobre el presunto uso de dinero para atacar a Alcocer, Reyes fue tajante: “A mí que me vengan a decir (...) que le pagaron una campaña de desprestigio a Verónica, me parece que es un absurdo”. El diplomático lamentó un mensaje escrito que recibió del mandatario acusándolo de deslealtad y sugirió que la propia Primera Dama es quien alimenta de desinformación al presidente.

Además, Reyes desvinculó estas tensiones del contrato militar para la compra de los aviones de combate Gripen, calificando la negociación estatal como absolutamente transparente. Advirtió al próximo gobierno colombiano que intentar reversar este acuerdo bilateral sería un despilfarro monumental, ya que existen cláusulas estrictas y “ni pagando una plata se puede echar para atrás”.

Denuncia de intromisión electoral en contra de Abelardo de la Espriella

En un giro político de sus declaraciones, Reyes denunció un presunto sesgo por parte del director ejecutivo de IDEA Internacional, un organismo multinacional clave en la observación electoral que es financiado parcialmente por la cooperación sueca. Durante un evento reciente celebrado en la embajada de Brasil, dicho directivo, quien es exvicepresidente de Costa Rica, se refirió en términos inaceptables y despectivos al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.

“Me dio dolor de patria (...) que una persona de un organismo internacional que acompaña un proceso electoral como el colombiano esté haciendo todo lo imposible por hacerle algún mal a un candidato”, sentenció Reyes. El embajador confirmó que ya intentó comunicarse con la Registraduría y el Consejo Electoral para alertar oficialmente sobre esta participación indebida en política.

El embajador lamentó profundamente la situación, revelando el dolor que le causaron las palabras del mandatario. Reyes defendió la honorabilidad y transparencia de su equipo diplomático y administrativo, rechazando cualquier acusación sobre pagos oscuros para perjudicar a la Primera Dama o presuntos nexos con negocios internacionales.