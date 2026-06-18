“Está más preparada que Restrepo” Iván Cepeda defendió a Aida Quilcué de críticos por su falta de estudios

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Iván Cepeda salió a defender a Aida Quilcué en medio de los cuestionamientos que han surgido contra su fórmula vicepresidencial por parte de quienes ponen en duda si tiene los estudios o la preparación suficiente para ocupar ese cargo. El candidato presidencial respondió sin rodeos y llevó la discusión a un terreno mucho más profundo: el racismo estructural y la discriminación contra los pueblos originarios.

En entrevista con Noticias RCN en la tarde de este miércoles 17 de junio, Cepeda aseguró que no esconde a Quilcué y que, por el contrario, cree en su trayectoria y en el lugar que representa dentro de la política colombiana.

Iván Cepeda en transmisión en vivo de su canal YouTube (@IvanCepedaCastro)

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“Yo no escondo a Aida Quilcué, yo creo en los pueblos originarios y son otros los que ejercen el racismo estructural, que creen que porque una persona tiene un origen social, étnico o con otras preferencias, debe ser discriminada o menospreciada. Aida Quilcué es una gran figura del país, y está perfectamente capacitada, más capacitada que Restrepo para dirigir el país”, dijo Cepeda en la entrevista.

Cepeda se emberracó por las críticas contra Quilcué

La defensa no se quedó solamente en Quilcué. Cepeda también aprovechó para responderle directamente a José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, en una campaña que cada vez sube más el tono.

“El señor Restrepo habló de una pandemia y realmente la pandemia fue su gestión con Duque en la que el país quedó muy mal. Los precios de la gasolina son culpa de ellos, fue una deuda acumulada irresponsablemente”, agregó el candidato presidencial en Noticias RCN.

El comentario apunta a uno de los temas más sensibles de la discusión económica reciente: el costo de la gasolina y el déficit acumulado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, asunto que ha sido usado con fuerza en el debate político.

También se fue contra Abelardo de la Espriella

Pero Cepeda no paró ahí. En la misma entrevista también cuestionó a Abelardo de la Espriella, su rival en la segunda vuelta presidencial, y dijo que se considera más preparado para gobernar que el abogado.

“Yo soy infinitamente más capacitado para gobernar el país que el señor De la Espriella, que me parece una persona oscura”, afirmó.

El cruce se da en un momento clave de la campaña, con Cepeda intentando sumar apoyos de centro y De la Espriella consolidando una propuesta de derecha. La segunda vuelta se mueve en un ambiente altamente polarizado, con visiones muy distintas sobre el papel del Estado, la economía y el rumbo del país.

Aida Quilcué, por su parte, no es una figura nueva en la política. Es senadora, lideresa indígena del pueblo nasa y fue anunciada como fórmula vicepresidencial de Cepeda en la campaña de 2026, según el contexto electoral reportado por El País.

Con estas declaraciones, Cepeda no solo defendió a su fórmula, sino que convirtió las críticas contra ella en un nuevo choque de campaña. Y claro, como suele pasar en época electoral, cada frase de este calibre termina dando de qué hablar, no solo por lo que dice, sino por a quién se lo dice.

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