Conozca a la hermosa presentadora que llegará a presentar Noticias RCN en las mañanas

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

Rossy Lemos dio de qué hablar luego de revelar un importante cambio en su vida laboral dentro de Noticias RCN, uno de esos movimientos que para muchos puede sonar simplemente como un ajuste de agenda, pero que para ella representa recuperar espacios personales, familiares y hasta planes tan cotidianos como ir a mercar un sábado.

La periodista y presentadora, nacida en Chocó, contó en entrevista con Bravíssimo que después de varios años haciendo parte de las emisiones de fin de semana del noticiero, desde julio entrará al equipo de la primera emisión de lunes a viernes.

Presentadora de RCN Redes sociales de Rossy Lemos

Que no se lo cuenten en la calle 🟢 📲 >>> Presentadora de Noticias RCN mostró lo que no se ve al aire en el informativo; pasó colores con su compañera

“El periodismo implica muchos sacrificios y esfuerzos, en especial con los horarios. Desde 2020 he estado en Noticias RCN en las emisiones de fin de semana. (...) Mi familia ya no me invitaba a los paseos y a las fincas por mis horarios. (...) A partir de julio entro al equipo de la primera emisión de lunes a viernes después de seis años”, expresó Lemos.

Y claro, no es un cambio menor. Aunque en televisión el público muchas veces ve solo la sonrisa en cámara, detrás hay madrugadas, jornadas extendidas, días festivos trabajados y fines de semana en los que la vida familiar sigue mientras los periodistas están al aire o preparando emisión.

Rossy Lemos habló de los sacrificios de trabajar los fines de semana

La presentadora también explicó que varias personas le han dicho que su vida cambiará con el nuevo horario, especialmente por esas actividades simples que para otros pasan desapercibidas.

“Todo el mundo me dice que me va a cambiar la vida, en cosas mínimas como el ir un sábado a mercar. (...) No quiere decir que no agradezca, pero es que antes nadie se encontraba conmigo en los días que descansaba entre semana. (...) Mi jornada los fines de semana era prácticamente de 8:00 a.m a 8:00 p.m”, agregó.

Rossy Lemos se ha consolidado como una de las caras reconocidas de Noticias RCN durante los fines de semana, espacio en el que ha acompañado a los televidentes con información nacional y regional. Su llegada a la primera emisión de lunes a viernes marca una nueva etapa en su carrera y también una reorganización personal después de años de trabajo en una franja exigente.

La revelación generó conversación porque muestra una parte poco visible del periodismo en televisión: el costo personal de estar presente cuando otros descansan. Para Lemos, el nuevo horario no solo significa un cambio profesional, sino la posibilidad de volver a compartir planes familiares sin tener que revisar primero el turno del fin de semana.

No se lo puede perder 🟢 🟢 >>> ¿Se apagan las pantallas? Este es el famoso programa de RCN que llegaría a su fin en pocas semanas