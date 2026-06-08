Aida Quilcué destapó la verdad sobre su nivel académico y generó polémica en redes, ¿de qué se trata?

Aida Marina Quilcué se ha consolidado como una de las figuras más activas y respetadas del movimiento indígena y la política en Colombia, construyendo una sólida trayectoria marcada por la defensa de los derechos humanos y el territorio. Nacida en la comunidad Nasa, en el departamento del Cauca, la reconocida líder social ejerció con cargos como consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y, posteriormente, como senadora de la República por la circunscripción especial indígena. Su estilo directo, la convirtieron en una voz de enorme peso nacional, llevándola a asumir el histórico reto de ser la actual fórmula vicepresidencial del candidato de izquierda Iván Cepeda en la intensa contienda electoral.

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Precisamente, su nombre volvió a dar de que hablar tras una reveladora y sincera entrevista concedida en el espacio ‘La Mesa’ de Canal Capital. Lejos de emitir un discurso político tradicional, la candidata a la vicepresidencia decidió abrir su corazóm y responder sin rodeos sobre sus orígenes, desatando un nido de controversias y teorías entre los internautas al confesar abiertamente que el colegio nunca fueron su espacio predilecto.

Quilcué detalló que sus primeros años escolares estuvieron marcados por el entorno rural del Cauca, impulsados principalmente por su núcleo familiar.

“¿Dónde realizaste tus estudios, Aida? Bueno, mis estudios fueron en la vereda de La Troja, primero porque mi mamá era maestra, entonces ella me llevaba a la escuela. Pero yo diría que mi fuerte no fue estudiar. Nunca le puse cuidado a lo que hacían los maestros, sin embargo, hacía las tareas y aprendí a leer y a escribir”, aseguró Aída Quilcué.

Tras su sorpresa revelación sobre su formación, Aida continuó al explicar hasta dónde llegó en las aulas tradicionales antes de entregarse por completo al liderazgo comunitario. “Hice quinto de primaria en La Troja. Luego me trasladé a Popayán y en ese ir y andar hice hasta octavo de bachillerato. Luego, pues no quise seguir estudiando y hasta ahí fue mi nivel académico”, sentenció en la mencionada transmisión, dejando claro que su verdadera escuela fue la organización social, en un mensaje que se volvió viral en cuestión de minutos y dividió la opinión entre quienes critican su preparación y quienes aplauden su franqueza.