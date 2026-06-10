¿Es cierto que José Manuel Restrepo, fórmula de De la Espriella, está casado con su prima?

En plena segunda vuelta presidencial, las redes sociales se han convertido en un terreno donde circulan propuestas, apoyos, críticas, memes y también desinformación. Uno de los rumores más recientes tuvo como protagonista a José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, luego de que comenzara a moverse una supuesta imagen de una Noticias de Caracol en la que se afirmaba que estaría casado con su prima.

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Sin embargo, esa versión no es cierta. De acuerdo con una verificación de EFE, la imagen que circuló en redes no corresponde a una publicación real de Caracol y hace parte de un contenido falso que fue presentado como si fuera una noticia del medio.

¿José Manuel Restrepo está casado con su prima?

Según la verificación de EFE, no hay evidencia de que José Manuel Restrepo esté casado con una prima. La afirmación se difundió a partir de una imagen falsa que imitaba el formato de una noticia de Caracol, pero que no corresponde a una publicación real de ese medio.

Este tipo de contenidos suelen circular con mayor fuerza durante periodos electorales, especialmente cuando involucran a figuras que ganan visibilidad pública. Restrepo, exministro de Hacienda y exministro de Comercio durante el gobierno de Iván Duque, fue anunciado en marzo como fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, y desde entonces ha tenido un papel cada vez más visible en la campaña.

¿Por qué se volvió tema en campaña?

El rumor apareció en un momento en el que la campaña presidencial está marcada por una fuerte polarización. A pocos días de la segunda vuelta, las conversaciones sobre los candidatos y sus fórmulas han salido de los debates y entrevistas para instalarse también en redes sociales, donde una imagen falsa puede viralizarse antes de que muchas personas verifiquen su origen.

En el caso de Restrepo, su nombre ha ganado protagonismo dentro de la campaña de De la Espriella, especialmente por su perfil técnico y económico. Incluso decisiones judiciales recientes sobre propaganda electoral de esa campaña también lo mencionan como candidato vicepresidencial, lo que confirma su papel dentro de la fórmula, pero no tiene relación alguna con el rumor familiar que circuló en redes.

¿Quién es Tatiana Cespedes, esposa de José Manuel Restrepo?

Tatiana Céspedes es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, empresaria, madre de tres hijos y reconocida activista social. A lo largo de su trayectoria ha combinado su formación profesional con el trabajo comunitario y el impulso de iniciativas enfocadas en el fortalecimiento de las familias, la educación y las causas sociales.

Además de su carrera profesional, ha ganado visibilidad pública por ser la esposa del exministro y candidato a la vicepresidencia José Manuel Restrepo. Su historia juntos comenzó hace más de 25 años, tras una cita a ciegas organizada por amigos cercanos. Desde entonces, ha sido una de sus principales acompañantes en la vida personal y pública, destacándose por promover valores como la fe, el servicio y el compromiso con las comunidades.