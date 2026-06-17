Video en el que Iván Cepeda aparece promoviendo iglesias satánicas es falso y fue realizado con IA

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En las últimas horas empezó a circular un video creado con inteligencia artificial que muestra al candidato presidencial Iván Cepeda haciendo afirmaciones que no ha realizado sobre la promoción del satanismo en Colombia. El contenido, que dura aproximadamente 38 segundos usa la voz y el rostro de Cepeda.

(Lea más noticias de la campaña presidencial dando clic en: Cepeda señala a De la Espriella por no respetar la soberanía de Colombia y “amenazar” a sus opositores).

”Propondré la creación y promoción oficial de iglesias satánicas en todo el país amparados en la libertad de culto que consagra la Constitución", reza la declaración falsa.

Adicionalmente, señala falsamente que los más pobres pueden seguir creyendo en religiones que los mantienen “sometidos”.

“Es hora de romper con el monopolio de las iglesias tradicionales y garantizar verdadera diversidad espiritual progresista”, concluye.

Además, junto al video incluyeron un texto que reza: “Fuerte revelación. Colombia despierta estos satánicos terroristas no tienen cabida en Colombia. Cepeda apoya el satanismo (SIC)”.

El video ha causado indignación en redes sociales, pues está siendo utilizado para difundir desinformación de forma masiva. Una de las cuentas que lo compartió en la red social TikTok apoya abiertamente al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, lleva el nombre 'YO ESTOY FIRME POR LA PATRIA' y su usuario es @arcangel19824. Tiene más de 15.000 seguidores y es conocido por compartir múltiples videos, algunos de los cuales son fragmentos de entrevistas de personalidades como el candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo y María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay.

El uribismo también se quejó de los videos hechos con IA por seguidores de De la Espriella

Aunque la excandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe están apoyando abiertamente a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, antes de la primera vuelta se quejaron de los videos creados con inteligencia artificial.

Quizás uno de los episodios que más indignación generó fue un extenso video creado con IA en el que mostraban una supuesta alianza entre Uribe, el expresidente Juan Manuel Santos y otros personajes políticos.

“Me duele mucho que esta intensa campaña por la democracia de la Patria, con una gran candidata como Paloma Valencia, termine en una guerra sucia de videos degradantes”, sostuvo el expresidente Uribe el pasado 28 de mayo.