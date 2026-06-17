Jessica Cediel confirmó su apoyo a Abelardo de la Espriella y lo llamó “presidente”

De cara a la segunda vuelta presidencial que se avecina, varias figuras de la farándula han destapado por quién van a votar. En las últimas horas, la actriz y presentadora Jessica Cediel publicó un video junto a Abelardo de la Espriella en el cual le manifestó públicamente su apoyo.

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“Hola, mi gente linda, miren con quién estoy, nuestro presidente”, aseguró Cediel, quien tenía puesta la camiseta de la Selección Colombia. Junto a ella estaba Abelardo de la Espriella, que hizo su gesto de saludo militar y repitió su eslogán: “firme por la Patria”.

Luego, sostuvo que en las elecciones presidenciales del próximo domingo es fundamental que los colombianos salgan a votar masivamente. “Este 21 de junio hay que ganar por palera. Hay que golear a la izquierda radical. Pónganle la raya al tigre. Ya en el exterior se abrieron los puestos de votación. Aprovechen. En Colombia, el domingo con toda. Hoy más que nunca estamos firmes por la Patria”, anotó De la Espriella en el video.

¿Por quién votarán los famosos colombianos en las elecciones presidenciales?

Jessica Cediel no ha sido, sin embargo, la única figura de la farándula que le ha manifestado su apoyo a Abelardo de la Espriella. Entre otros famosos que votarán por el candidato presidencial de extrema derecha están la cantante Marbelle, el compositor y cantante Silvestre Dangond, la modelo Cristina Hurtado, el ciclista Nairo Quintana y la actriz Amparo Grisales.

Mientras tanto, Iván Cepeda, el candidato de izquierda, también cuenta con el apoyo de varios famosos que han manifestado su intención de votar por él como los escritores Carolina Sanín y William Ospina; y actores como John Leguizamo, Cony Camelo, Margarita Rosa de Francisco y Santiago Alarcón