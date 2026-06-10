¿Quién reemplazaría a Gustavo Petro tras la suspensión provisional que habría radicado la Comisión de Acusaciones?

Colombia entró en un nuevo momento de tensión institucional luego de que la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, ordenara la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta el cierre de las elecciones de segunda vuelta presidencial, programadas para el próximo 21 de junio de 2026.

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La decisión, sin precedentes en la historia reciente del país, fue tomada dentro de una investigación por presunta participación en política, relacionada con mensajes publicados por el mandatario en su cuenta de X entre el 6 y el 9 de junio. Sin embargo, la medida abrió de inmediato un fuerte debate jurídico, pues varios sectores del Gobierno, congresistas y juristas han señalado que una sola representante no tendría competencia para suspender al jefe de Estado, sumado a que faltan otras etapas del proceso para hacer valida la suspensión.

¿Quién reemplazaría a Gustavo Petro si la suspensión se hace efectiva?

Si la suspensión llegara a aplicarse como una falta temporal del presidente, la primera llamada a reemplazarlo sería la vicepresidenta Francia Márquez, por ser la segunda autoridad del Ejecutivo y la fórmula elegida junto a Petro en las elecciones de 2022.

La Constitución colombiana establece que el vicepresidente es quien debe asumir las funciones presidenciales ante la ausencia del mandatario. Solo si no estuviera disponible la Vicepresidencia, la línea de sucesión pasaría a un ministro, siguiendo el orden de precedencia legal y con la condición de que pertenezca al mismo partido o movimiento del presidente.

¿La suspensión de Petro ya está en firme?

Ese es precisamente el punto más complejo. Aunque la orden fue firmada por Arizabaleta, la medida ha sido cuestionada por el propio Gobierno y por voces del Congreso que consideran que la Comisión de Acusaciones no puede suspender por sí sola al presidente.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la Comisión de Acusaciones cumple una función de instrucción y que, según su interpretación, solo el Senado podría suspender al presidente después de que la plenaria de la Cámara actúe como ente acusador. Esa postura también fue respaldada por otros congresistas, quienes citaron los procedimientos constitucionales para casos contra el jefe de Estado.

Por eso, aunque la orden existe, el escenario no es automático. Según reportó El País, el caso queda ahora en manos del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), que deberá definir si acata o desestima la suspensión.

¿Hasta cuándo sería la suspensión?

De acuerdo con la decisión reportada, la suspensión provisional iría hasta las 4:00 p.m. del domingo 21 de junio, momento en el que se cerrarán las urnas de la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Arizabaleta justificó la medida como una cautela para evitar que el presidente reincidiera, presuntamente, en participación política durante la recta final de la campaña. Sin embargo, sus críticos insisten en que el fuero presidencial exige un trámite constitucional especial y no una decisión individual dentro de la Comisión de Acusaciones.

La suspensión provisional de Petro llega en uno de los momentos más sensibles del calendario electoral. A pocos días de la segunda vuelta, cualquier decisión relacionada con el presidente puede tener impacto político, jurídico e institucional.