Denuncian presunta red de presión electoral en Santa Marta para favorecer a campaña de Abelardo de la Espriella

La superintendenta de la Economía Solidaria, María José Navarro, puso en evidencia una presunta red de presión electoral

A través de sus redes sociales oficiales, la superintendenta de la Economía Social, María José Navarro, dio a conocer que denunció ante la Fiscalía General de la Nación al actual alcalde de Santa Marta, Carlos Alberto Pinedo. ¿La razón? Señala a su administración por presuntos hechos de participación en política, constreñimiento al sufragante, corrupción al sufragante y uso indebido de datos personales.

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“Los samarios merecen votar en libertad, sin miedo, sin presiones y sin que el poder contractual de una Alcaldía sea usado para favorecer una campaña política, la campaña del señor Abelardo de la Espriella. Lo que denunciamos es una presunta maquinaria institucional que estaría usando la necesidad de contratistas y trabajadores como instrumento electoral”, sostuvo la superintendenta en un pronunciamiento público.

Además de la denuncia ante la Fiscalía, la alta funcionaria indicó que también radicó una queja por estas conductas en la Procuraduría General de la Nación.

“Entre las pruebas aportadas se encuentra una denuncia anónima que alerta sobre presuntas presiones a contratistas y personal vinculado a la Alcaldía de Santa Marta para participar en actividades de carácter político-electoral. Según la información recibida, la participación no sería voluntaria y estaría relacionada con la continuidad de contratos y pagos pendientes. Estos hechos deberán ser verificados por las autoridades competentes”, sostuvo Navarro en un trino publicado en su cuenta oficial en la red social X.

Pero esa no sería la única prueba que aportó la superintendenta de la Economía Solidaria. A la denuncia también agregó un supuesto cronograma titulado ‘Toma de barrios’, en el cual habrían incluido varias entidades de la Alcaldía de Santa Marta responsables de fechas y horarios que estarían relacionados con asuntos políticos.

“La Fiscalía deberá establecer el origen, finalidad y responsables de estas actividades”, puntualizó la funcionaria.

Los chats que muestran presuntas actividades políticas

A esto se sumaron varios pantallazos de grupos de WhatsApp en los cuales se observan supuestos funcionarios que estarían participando en presuntas actividades políticas. En las fotos aparecen varias personas posando con la camiseta de la Selección Colombia.

“También se aportaron capturas de mensajes en las que se habla de una presunta presión sobre integrantes de los Equipos Básicos de Salud de la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend para apoyar una candidatura presidencial. Nadie puede ser presionado para ejercer su derecho al voto de determinada manera”, anotó la superintendenta Navarro.

De hecho, en ese trino incluyó una captura de pantalla en la que el denunciante da detalles de la información. “Buenas noches, le voy a enviar la presión para el voto presidencial a la derecha que nos están haciendo a los Equipos Básicos de Salud Programa de la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend Santa Marta”, decía el mensaje.

Por último, adjuntó una plataforma en la cual estarían recogiendo información de registros de ciudadanos, verificación de mesas de votación y supuestas metas de cumplimiento.

“Pedimos a la Fiscalía investigar si existió recolección indebida de datos personales o mecanismos de control electoral incompatibles con la ley. La transparencia electoral no es negociable”, concluyó la funcionaria en su publicación.