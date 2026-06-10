“Es un abuso ignorante de poder”: Gustavo Bolívar señaló como jugada de Roy Barreras por ser su exesposa la firmante de la suspensión de Petro

El director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, reaccionó al documento mediante el cual Gloria Elena Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, ordenaría la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro.

A través de sus redes sociales, Bolívar cuestionó la decisión y sugirió que detrás de ella existiría una influencia del excandidato presidencial, Roy Barreras, debido a que Arizabaleta es su exesposa.

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Gustavo Bolívar señaló a Roy Barreras de estar detrás de orden de suspensión del presidente Petro

“¿SUSPENDIDO EL PRESIDENTE PETRO? Tanto que dijimos: Ojo con los manguitos y miren. Una congresista puesta a dedo por Roy Barreras (es su exesposa), elegida con votos de Petro en lista cerrada del Valle, hoy lo suspende del cargo, en un abierto abuso ignorante de poder”, escribió Bolívar.

El funcionario también sostuvo que la decisión carece de sustento constitucional y “obviamente no sucederá porque la CN no contempla que un investigador pueda abrogarse esos poderes sin pasar por las plenarias de la Comisión de Acusaciones, la Cámara y el Senado, pero queda como testimonio”, agregó.

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Las declaraciones de Bolívar se suman a las críticas expresadas por otros integrantes del Gobierno nacional frente al documento firmado por Gloria Elena Arizabaleta, que ha generado una fuerte controversia jurídica y política por las dudas sobre las competencias constitucionales para suspender al jefe de Estado.

La decisión, que ordenaría apartar temporalmente del cargo al presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio de 2026, ha sido cuestionada por varios sectores, que sostienen que cualquier proceso contra el mandatario debe surtir diferentes etapas en el Congreso antes de llegar al Senado de la República.

Hasta el momento, Gloria Elena Arizabaleta no se ha pronunciado sobre los hechos, pero se conoció que radicó el documento sobre las 9:06 de la mañana.