Congresista que firmó suspensión provisional del presidente es exesposa de reconocido político cercano a Petro

La representante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta Corral se convirtió en una de las figuras más comentadas del panorama político colombiano luego de que se conociera una decisión firmada por ella en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, mediante la cual se ordena la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta el próximo 21 de junio, en medio de una investigación por una presunta participación en política.

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La medida ha generado una fuerte controversia debido a sus posibles efectos institucionales y al momento en que se produce, a pocos días de la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, más allá de la decisión, muchas miradas se han concentrado en la trayectoria de la congresista y en su histórica relación con el exsenador y exembajador Roy Barreras.

¿Quién es Gloria Arizabaleta?

Gloria Elena Arizabaleta nació en Cali en 1968 y actualmente se desempeña como representante a la Cámara por el Valle del Cauca para el periodo 2022-2026.

Es abogada de la Universidad de San Buenaventura y cuenta con especializaciones en derecho penal, derechos humanos y gerencia en salud, además de una maestría en derecho.

Antes de llegar al Congreso construyó una amplia carrera en el sector público. Fue procuradora delegada para Restitución de Tierras durante la administración de Alejandro Ordóñez y posteriormente ocupó importantes cargos en la Fiscalía General de la Nación, donde llegó a desempeñarse como directora nacional de Investigación y Análisis de Seguridad.

Su llegada al Congreso se dio tras integrar la lista del Pacto Histórico en el Valle del Cauca durante las elecciones legislativas de 2022, una coalición que obtuvo más de 371.000 votos en el departamento y logró varias curules en la Cámara de Representantes.

La relación de Gloria con Roy Barreras

Uno de los aspectos más conocidos de la vida pública de Arizabaleta es su relación con Roy Barreras, una de las figuras más influyentes de la política colombiana en los últimos años.

La congresista fue esposa del exsenador, expresidente del Senado y exembajador de Colombia ante el Reino Unido. Además del vínculo personal, ambos han compartido cercanías políticas a lo largo de sus carreras.

Tras su paso por el Pacto Histórico, Arizabaleta terminó vinculándose a Fuerza de la Paz, el movimiento político creado por Barreras. Aunque inicialmente fue elegida con el aval de la Alianza Democrática Amplia (ADA), posteriormente fortaleció su relación con la colectividad impulsada por su expareja.

Esta conexión política ha sido uno de los puntos más mencionados desde que se conoció la decisión contra el presidente Petro.

Su papel en la Comisión de Acusaciones

Desde 2023, Gloria Arizabaleta integra la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el organismo encargado de investigar a los altos dignatarios del Estado, incluido el presidente de la República.

Dentro de esa instancia también ha participado en actuaciones relacionadas con investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Precisamente por haber llegado al Congreso dentro de la coalición que respaldó al actual mandatario, la decisión de ordenar una suspensión provisional ha despertado diversas interpretaciones dentro de los sectores políticos.

Mientras algunos analistas consideran llamativo que una congresista elegida bajo el paraguas del petrismo adopte una medida contra el jefe de Estado, otros observadores plantean una lectura diferente.

¿Qué dice la suspensión provisional al Presidente Petro?

La orden de suspensión provisional hasta el 21 de junio, fecha posterior a la segunda vuelta presidencial, ha abierto un intenso debate jurídico y político.

Algunos sectores cuestionan la competencia de la Comisión de Acusaciones para emitir una medida de ese alcance contra un presidente en ejercicio. Otros consideran que la decisión podría tener efectos políticos relevantes en la campaña electoral.

Incluso han surgido interpretaciones según las cuales una eventual suspensión temporal podría terminar beneficiando políticamente a Petro, al permitirle participar de forma más activa en el debate electoral sin las restricciones que normalmente tiene un mandatario en ejercicio frente a la participación política.