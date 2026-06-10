Indignante: Revelan video del momento en el que personal de hospital saca a un adulto mayor y lo deja tirado en la calle

Momento en el que fue abandonado en plena calle un adulto mayor por funcionarios de un hospital. (Foto: Captura de video de X @Marovaan - 10 de junio de 2026)

Adulto mayor abandonado en la calle por empleados de un hospital

Un video grabado frente al Hospital La María, en Medellín, provocó una fuerte reacción en redes sociales luego de revelar cómo un adulto mayor, que vestía una bata hospitalaria, fue dejado sobre una acera por dos personas que serían integrantes del personal del centro médico.

Las imágenes muestran que al hombre lo bajaron de una silla de ruedas y lo dejaron con algunas de sus pertenencias sobre el andén, mientras aparentemente tenía dificultades para sostenerse por sí mismo. La persona que registró la escena expresó su indignación al observar el procedimiento.

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Video revela el momento en el que dos funcionarios del hospital dejan a un adulto mayor abandonado en plena calle

Según se observa, poco después una patrulla de la Policía llegó al lugar para verificar la situación del paciente, quien permanecía tendido en la vía pública.

Tras la controversia generada por el video, el Hospital La María emitió un comunicado público en el que rechazó lo ocurrido y ofreció excusas al afectado, a sus familiares y a la comunidad.

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“Con profunda indignación y dolor, la Gerencia de la E.S.E. Hospital La María rechaza de manera categórica los hechos registrados en un video que circula en redes sociales, donde se evidencia el trato indigno hacia un paciente a las afueras de nuestras instalaciones”, manifestó la institución.

El centro médico también reconoció que el episodio contradice los principios que orientan su labor. “Este actuar no representa nuestros valores de respeto, dignidad humana y humanización”, indicó.

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Asimismo, informó que una vez tuvo conocimiento del hecho, inició las investigaciones internas y las acciones administrativas necesarias para establecer responsabilidades.

La institución además dijo que, poco tiempo después del incidente, el paciente regresó al hospital, “minutos después el paciente fue ingresado nuevamente a nuestras instalaciones y desde el mismo momento se encuentra bajo el cuidado, la protección y el monitoreo de nuestro equipo médico”, añadió el comunicado.

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Finalmente, la gerencia reiteró que rechaza cualquier manifestación de maltrato y reafirmó su compromiso con “la protección de la dignidad, la seguridad y el bienestar de todas las personas que hacen parte de nuestro entorno asistencial”.