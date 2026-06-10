Petro arremetió contra Abelardo De la Espriella y aseguró que propone “una purga política dentro de las Fuerzas Militares”

Gustavo Petro arremetió contra propuesta de seguridad de Abelardo De la Espriella

El presidente Gustavo Petro lanzó nuevas críticas contra el candidato presidencial Abelardo De la Espriella y aseguró que varias de sus propuestas en materia de seguridad implicarían una “purga política” al interior de las Fuerzas Militares.

A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente salió en defensa del ministro de Defensa, que celebró el rescate de los hermanos Mucutuy y afirmó que los ataques contra el funcionario surgieron después de que cuestionara las propuestas del candidato.

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Petro arremetió contra las propuestas de seguridad de Abelardo De la Espriella y el reintegro de uniformados retirados en su gobierno

El presidente criticó la viabilidad de acabar con el narcotráfico en un plazo de 90 días, una propuesta que fue planteada por candidato.

“Han atacado a mi ministro de defensa con insultos, y todo se debe a su análisis sobre que no se puede acabar el narcotráfico en 90 días que propuso un candidato a presidente”, señaló el mandatario.

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Petro también cuestionó la intención atribuida al candidato de reincorporar oficiales, “lo que propone el candidato es una purga de tipo político dentro de las fuerzas militares de Colombia”, afirmó.

Según el presidente, esa eventual reorganización favorecería el regreso de uniformados relacionados con hechos de corrupción y abriría la puerta a prácticas que, en su opinión, afectarían la institucionalidad militar.

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El mandatario vinculó además estas propuestas con el excomandante del Ejército Eduardo Zapateiro, de quien dijo que actualmente se encuentra “sub judice” por un proceso relacionado con presunto acoso sexual.

En su mensaje, Petro sostuvo que dentro de las Fuerzas Militares han existido sectores influenciados por ideologías de extrema derecha que, según él, habrían servido para encubrir actos de corrupción y posibles intervenciones indebidas en política.

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El presidente también defendió la continuidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aseguró, “acabar la JEP es pretender acabar la verdad buscando la impunidad total por estos delitos”.

En otro apartado de su declaración, Petro aseguró que existen sospechas sobre un incremento significativo en un contrato de servicios de aseo del Ejército. “En estos años hay sospecha de financiaciones de una campaña electoral presidencial, derivada del incremento exponencial de un contrato del Ejército en el servicio de aseo que se ha elevado exponencialmente de 2.000 millones cobrados en el año 2022 a un cobro para 99.000 millones para el 2026”, agregó el presidente.