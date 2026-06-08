¿Pulla para Abelardo? Iván Cepeda y Antonella Petro mostraron su talento en el fútbol y apoyaron a la ‘tricolor’

En la recta final de la contienda por la Casa de Nariño, las calles y los sectores populares se han convertido en el epicentro donde los aspirantes buscan conectar de manera directa con la ciudadanía. Esta vez, la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, se transformó en el escenario de una particular jornada que mezcló la pasión por el deporte con la agenda política. El candidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, protagonizó un encuentro que acaparó la atención de los transeúntes y se volvió viral en redes sociales, demostrando que la campaña también se disputa con un balón en los pies y en medio de diferentes muestras de cariño.

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La gran sorpresa del evento fue la presencia de Antonella Petro, la hija menor del presidente Gustavo Petro, quien demostró su talento para el fútbol y no dudó en compartir terreno de juego con el líder del Pacto Histórico. Entre risas, fotografías con los asistentes y algunos pases bien ejecutados con Cepeda, la joven se robó las miradas de los internautas, aportando un aire fresco y cercano a la jornada, demostrando de paso su apoyo al mencionado candidato.

El candidato aprovechó la masiva convocatoria para bajarse de la tarima tradicional y emitir una profunda reflexión sobre la reconciliación nacional: “Por la vida debemos unirnos como país, el pueblo colombiano quiere lo mejor para este territorio de gente buena y majestuosa diversidad... La Selección nos pertenece a todos y todas, a los que somos de izquierda, a los que son de derecha, a los de centro y a los que no tienen una opción política determinada porque nos une como actividad, porque nos une como un ejercicio de paz”, aseguró Iván Cepeda en medio de un video compartido a través de sus redes sociales.

Este inesperado encuentro para algunos estuvo respaldado por figuras claves de su proyecto como su fórmula vicepresidencial, la líder indígena Aida Quilcué, y la congresista Mafe Carrascal. Durante el encuentro, Cepeda recibió como obsequio la camiseta oficial de la Selección Colombia, un acto que muchos leyeron en redes sociales como una sutil pero contundente pulla hacia, Abelardo de la Espriella.

Cabe recordar que el abogado de derecha ha insistido a sus seguidores de cara a las urnas salir a votar portando la prenda tricolor como símbolo de su campaña, lo que en su momento desató un nido de polémicas y quejas formales ante la Federación Colombiana de Fútbol por el uso político de la indumentaria nacional.