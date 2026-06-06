Antonella Petro rompió el silencio tras el supuesto desplante de James Rodríguez y mandó contundente mensaje, “ Te escribía cartas”

El entorno de la Selección Colombia y el entretenimiento nacional sigue profundamente conmovido tras desatarse una de las polémicas más inesperadas, comentadas y feroces de los últimos días, justo en medio de los eventos oficiales de despedida del combinado patrio.

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En un escenario donde las tensiones políticas suelen trasladarse de inmediato al terreno deportivo, los comportamientos de los futbolistas fuera de las canchas logran capturar la atención del público y polarizar por completo las opiniones de los internautas. Las plataformas digitales se habían convertido en un verdadero polvorín luego de que se hicieran visibles los reclamos cruzados sobre un presunto desaire hacia la familia presidencial, demostrando que cualquier situación que involucre a los ídolos del balompié tiene un peso estratégico innegable para encender encendidos debates en el ecosistema digital del país.

Precisamente, Antonella Petro sacudió con fuerza las redes al reaccionar de manera categórica y en primera persona a la controversia que la puso en el ojo del huracán. La efervescencia estalló luego de que la menor de 17 años publicara un video frontal en sus canales oficiales, rompiendo el silencio no para atacar, sino para confesar la profunda admiración que siente por el mediocampista cucuteño y enviarle un parte de tranquilidad a todo el país.

Lejos de unirse a la eufórica ola de críticas o mostrarse dolida por lo sucedido, la joven futbolista decidió plantarse con total madurez, aclarando que su felicidad fue máxima al estar cerca del jugador y revelando que él ha sido su mayor referente desde la infancia.

“Este video es para James Rodríguez... El primer gol que celebré en toda mi vida fue tuyo, James, en el Mundial del 2014... Eres mi héroe, mi referente... cuando me viste la mano por dentro, aunque no pareciera por fuera, sí colapsé un poco”, confesó la joven de manera directa, mostrando con orgullo la camiseta firmada que le regaló la Federación. Con esta emotiva declaración,

Antonella Petro mandó a callar los rumores de odio, invitó a la unidad nacional asegurando que “en la cancha somos un solo país” y dejó abierta la ilusión de conseguir su ansiada fotografía cuando el equipo regrese de la cita mundialista, desatando una oleada masiva de comentarios de apoyo y aplausos por parte de los internautas.