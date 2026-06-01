Cepeda estalló contra De la Espriella por el uso de camiseta de la Selección: “Se acostumbra a robarse las cosas”

El rechazo de Iván Cepeda por el uso de la camiseta de la Selección Colombia en campaña política

La segunda vuelta presidencial empezó a moverse no solo entre propuestas, debates pendientes y llamados a reglas claras, sino también alrededor de un símbolo que suele unir a los colombianos más allá de sus diferencias políticas: la camiseta de la Selección Colombia.

>>>(Vea: De la Espriella le puso fecha al debate con Cepeda y él respondió duro: quiere un cara a cara sin “padrinos” )<<<

Este lunes 1 de junio, el candidato Iván Cepeda cuestionó públicamente el uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte del candidato Abelardo de la Espriella y varios de sus seguidores durante la jornada electoral. El reclamo lo hizo en un primer momento a través de su cuenta de X, donde le pidió a la Federación Colombiana de Fútbol pronunciarse sobre lo ocurrido.

“¿Por qué se está usando la camiseta de la Selección Colombia para fines electorales?”, escribió Cepeda en el mensaje dirigido a la Federación. Según el candidato del Pacto Histórico, durante la jornada electoral “el candidato Abelardo de la Espriella y muchos de sus seguidores utilizaron la camiseta de la Selección Colombia como prenda distintiva de su campaña electoral”.

Cepeda pidió respuesta a la Federación Colombiana de Fútbol

En su publicación, Cepeda aseguró que la camiseta de la Selección “es un símbolo nacional” y sostuvo que su uso tendría restricciones comerciales y políticas. Por eso, pidió que la Federación Colombiana de Fútbol fije una posición sobre el tema.

“La Selección Colombia es de todos los colombianos. Su camiseta es un símbolo nacional, y tiene restricciones comerciales y políticas”, señaló. El candidato también calificó ese uso como “un acto claramente oportunista” y agregó que sus “efectos jurídicos se deben examinar”.

Más adelante, insistió en que su solicitud iba dirigida directamente a la Federación: “Respetuosamente me dirijo a ustedes para solicitarles, se pronuncien sobre cuál es la posición de la Federación, con relación al uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte de la mencionada campaña electoral”.

“No se robe las cosas que pertenecen a la Nación”

Más tarde, durante una intervención en la sede del Pacto Histórico, Cepeda volvió sobre el tema y elevó el tono contra De la Espriella. En medio de su declaración, afirmó que no está de acuerdo con que símbolos que, según él, representan a todos los colombianos sean usados con fines electorales.

“El señor De la Espriella acostumbra robarse las cosas. Ahora se roba la camiseta de la Selección Colombia”, dijo Cepeda. Luego agregó que la camiseta no debería quedar en manos de ninguna campaña política: “La Selección Colombia es patrimonio de la campaña nacional”, afirmó, antes de señalar que esperaba una respuesta de la Federación de Fútbol.

Cepeda también rechazó que el asunto se reduzca a un tema comercial. “No es un artículo comercial. No, no lo es. Todos los colombianos, por lo menos yo, no conozco a nadie que no sea hincha de la Selección. Pertenece a todos y todas”, dijo durante su intervención.

En ese mismo sentido, aseguró que él no ha usado la camiseta de la Selección en campaña y pidió que su equipo tampoco lo haga.

“Yo no lo he utilizado y pido que mi campaña no utilice la camiseta de la Selección, no se utilice, como tampoco recurro a los símbolos patrios, a los símbolos que nos representan a todas y todos como parte de un uso utilitario de la política electoral”, afirmó.

Cepeda pidió una campaña “limpia y transparente”

En su intervención, Cepeda también conectó el reclamo por la camiseta con otros cuestionamientos contra De la Espriella, al asegurar que no se deben presentar como logros propios asuntos que, según él, pertenecen a decisiones institucionales o de carácter nacional.

“No sea ladrón, no se robe las cosas que pertenecen a la Nación, hagamos campaña limpia, transparente y eso es lo único que pedimos nosotros”, dijo.

La declaración se dio en medio de sus condiciones para un eventual debate con De la Espriella. El candidato del Pacto Histórico dijo que está dispuesto a debatir, pero pidió reglas claras, respeto y condiciones que permitan una discusión centrada en ideas.

“Nadie está pidiendo que entremos a hacer una especie de protocolo detallado, meticuloso, simplemente que pactemos unas mínimas condiciones que garanticen que el debate va a ser en condiciones de respeto, de dignidad y sobre todo, en el que se puedan exponer ideas para que la ciudadanía pueda tomar su decisión”, dijo durante su intervención.

Por ahora, el reclamo por la camiseta de la Selección Colombia suma un nuevo capítulo a la tensión política entre ambos candidatos. Cepeda dejó el balón en la cancha de la Federación Colombiana de Fútbol, a la espera de que el organismo se pronuncie sobre si una prenda asociada a la Selección puede ser usada como símbolo de una campaña electoral.