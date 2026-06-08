Margarita Rosa de Francisco tildó como un “voto indigno de las mujeres por Abelardo” tras apoyo al abogado

Margarita Rosa de Francisco ha logrado construir una importante trayectoria artística que la elevó al estatus de icono global gracias a su inolvidable papel de ‘Gaviota’ en ‘Café, con aroma de mujer’. Más allá de su éxito como actriz, escritora y presentadora, la caleña es ampliamente reconocida en la actualidad por su activa participación en la política colombiana. A través de sus intervenciones, la intelectual no duda en defender las causas progresistas con argumentos contundentes y una agudeza crítica.

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Su nombre volvió a ubicarse en el ojo del huracán tras publicar un extenso video en sus redes sociales para fijar su posición de cara a las elecciones presidenciales. Con un tono directo y sin titubeos, la artista manifestó su total respaldo al candidato de izquierda Iván Cepeda, asegurando que es el único líder con la madurez y templanza necesarias para liderar el país, al tiempo que lanzó un dardo al calificar como una contradicción ética que el género femenino respalde al candidato de la oposición, Abelardo de la Espriella.

Con una gran dosis de franqueza, Margarita Rosa argumentó las razones por las cuales Cepeda representa una alternativa de diálogo institucional, contrastándolo con el peligro que, según ella, encarna su principal contradictor político.

“Con Iván se van a poder reunir... Iván está dispuesto al diálogo, siempre lo ha demostrado, incluso con personas que están en una orilla política tan diferente como la de José Félix Lafaurie... El voto de cualquier mujer por Abelardo de la Espriella es un voto indigno, yo creo que el voto que vamos a dar ya casi que no es ideológico, es un voto de vida o muerte, así de sencillo”, aseguró Margarita Rosa de Francisco.

La contundente declaración de la actriz finalizó con un llamado a los ciudadanos que aún no han definido su tarjetón para las urnas, advirtiendo sobre las consecuencias de elegir una propuesta de extrema derecha. “Este video es para rogarles a los indecisos que no permitan que nuestro país se suicide con una persona que va completamente en contra de los derechos humanos... Iván es un señor que no va a perseguir a nadie ni va a volver este país un pozo de sangre”, remató la escritora en un clip que se volvió viral en cuestión de minutos y abrió un intenso nido de opiniones encontradas en la red.

¿Quién es la pareja de Margarita Rosa de Francisco?

Desde hace más de una década, Margarita Rosa de Francisco comparte su cotidianidad y sus proyectos intelectuales junto a Will van der Vlugt, un talentoso productor, director de fotografía y cineasta de origen neerlandés. Ambos han logrado consolidar una relación madura, estable y alejada de los focos de la farándula tradicional, radicados en el exterior, donde el europeo se ha convertido en su máximo pilar de apoyo emocional y creativo en cada una de las facetas artísticas que emprende la famosa colombiana.