Iván Cepeda cumplió condición de Abelardo De La Espriella: ¿habrá debate?

Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, candidatos presidenciales a la segunda vuelta 2026. (Foto: Cortesía / Archivo Publimetro Colombia)

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, reconoció oficialmente los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026, en las que obtuvo el segundo lugar, en medio de un ambiente político marcado por la expectativa sobre un posible debate presidencial con Abelardo De La Espriella.

A través de su cuenta en la red social X, Cepeda confirmó su aceptación del resultado electoral tras el cierre del escrutinio.

“En mi condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, comunico a la opinión pública que, una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial”, manifestó el aspirante.

El pronunciamiento se da en un momento clave de la contienda, cuando las campañas se preparan para la segunda vuelta y se intensifica la discusión sobre la realización de un debate presidencial en televisión nacional.

Tensión política por el debate entre Cepeda y De La Espriella

En paralelo, el aspirante del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella, respondió a la propuesta de Cepeda de realizar debates en medios como RCN Televisión, Caracol Televisión o RTVC, dejando claro que está dispuesto a participar, pero con una condición política previa.

Desde su cuenta en X, De La Espriella afirmó:

“Cepeda, no vengas a imponer condiciones. Reconoce primero los resultados de la voluntad del pueblo en las urnas y estaremos listos para el debate”.

El candidato de derecha también cuestionó la ausencia de su rival en otros espacios de discusión ya programados, haciendo referencia al debate organizado por la Revista Semana.

“¿Te acojonaste con el debate que ya programó Revista Semana para el martes a las 7:00 p.m.? Cuéntale al país. Cuando sea y como sea, José Restrepo y yo los estaremos esperando a Aída y a ti”, agregó.

Estas declaraciones aumentaron la tensión entre ambas campañas en un momento decisivo del calendario electoral.

La propuesta de Iván Cepeda sobre los debates

Iván Cepeda ha insistido en la necesidad de realizar múltiples debates públicos antes de la segunda vuelta, argumentando que los grandes medios de comunicación deben garantizar la participación ciudadana.

El candidato ha propuesto que los encuentros se realicen en canales de amplia cobertura como Caracol Televisión, RCN y RTVC, con el fin de facilitar el acceso a las propuestas de ambos aspirantes.

Además, ha solicitado la designación de representantes o “compromisarios” de cada campaña para acordar las reglas del debate.

Inravisión se ofrece como garante del encuentro

En medio de la controversia, el sistema de medios públicos Inravisión anunció su disposición para organizar y transmitir un posible debate presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella.

La entidad aseguró que cuenta con la capacidad técnica, logística y humana para garantizar un evento bajo principios de imparcialidad, pluralismo y transparencia.

Asimismo, destacó que su red incluye Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia, Canal Institucional, 74 frecuencias radiales, emisoras de paz y plataformas digitales, lo que permitiría una amplia difusión nacional del debate.

Inravisión también invitó formalmente a ambas campañas a participar y anunció reuniones con sus delegados para definir condiciones del encuentro.

Denuncias y clima electoral en aumento

El ambiente político continúa cargado de tensiones. Cepeda ha insistido en cuestionar la campaña de su contrincante y ha sugerido posibles irregularidades.

En una de sus declaraciones afirmó que “al señor de la Espriella se le agotaron las artimañas y los artilugios”, en referencia a la estrategia del candidato de derecha.

Además, su campaña ha anunciado la recopilación de información sobre presuntos casos de financiación irregular y compra de votos, bajo la coordinación del abogado Miguel Ángel del Río.

Un debate decisivo para la segunda vuelta

Con los cruces de declaraciones en aumento, la posibilidad de un debate presidencial televisado se perfila como un momento clave en la recta final electoral.

De concretarse, el encuentro permitiría a los ciudadanos contrastar directamente las propuestas de Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, en un escenario decisivo para la elección del próximo presidente de Colombia.