Radical decisión: le prohíben a Abelardo De La Espriella y a su campaña usar camiseta de la Selección Colombia

En medio de la controversia por el uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte del candidato Abelardo De La Espriella, que fue ampliamente criticado por su contrincante Iván Cepeda, un juzgado de Bogotá tomó una decisión radical frente al actuar del abogado con la prenda de la selección.

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A partir de ahora, y hasta que se profiera una sentencia definitiva frente a la tutela interpuesta por un ciudadano, Abelardo de la Espriella y a su partido tienen la orden de abstenerse de utilizar o exhibir la camiseta oficial de la Selección Colombia en actividades de campaña, redes sociales, medios de comunicación y demás espacios de difusión relacionados con la segunda vuelta presidencial.

Demandante alegó discriminación

La jueza Aura Luz Forero, Juzgado 120 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, emitió la prohibición a raiz de una tutela presentada por Wilman Ramiro Bocanegra Calderón, quien argumentó sentirse discriminado y estigmatizado por el uso que la campaña de De La Espriella le ha dado a la prenda.

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El demandante señaló que ese símbolo estaba siendo usado para asociar la identidad colombiana con una candidatura específica y descalificar a quienes tengan posturar políticas distintas. La jueza, tras evaluar su argumentación, tomo la decisión afirmando que tal utilización de la camiseta podría afectar derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y la libertad de elegir y ser elegido.

Advertencia de la jueza

Según Forero, la camiseta de la Selección Colombia fue concebida para escenarios deportivos y su uso proselitista altera el proposito con el que fue creado. Además, genera una identificación de la selección con una candidatura concreta y compromete la neutralidad que debería rodear a los símbolos planteados para representar a todos los colombianos.

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El juzgado vinculó al Consejo Nacional Electoral (CNE), al partido Defensores de la Patria y a la Federación Colombiana de Fútbol para que se pronuncien sobre lo que expone la demanda, y advirtió que el incumplimiento de la orden podría acarrear sanciones por desacato.