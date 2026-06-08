Miguel Polo Polo arremetió contra Gustavo Petro tras polémica publicación sobre Yerry Mina

Miguel Polo Polo es una de las figuras más controversiales y activas de la política y el debate público en Colombia, ganándose un lugar de alta visibilidad durante el tiempo que ejerció como representante a la Cámara por la circunscripción especial de las comunidades afrodescendientes. El hombre que saltó a la fama inicialmente como un creador de contenido de derecha y férreo opositor al gobierno actual, utilizando así sus redes sociales para lanzar duras críticas que constantemente encienden el avispero en redes sociales. Sin embargo, esta situación no ha cambiado tanto así que recientemente no dudó en demostrar su descontento con Gustavo Petro.

Le puede gustar: Viuda de Miguel Uribe Turbay confesó el calvario que vive su hogar tras un año del violento crimen, “Me rompe el alma”

Precisamente, en medio de una deuss snmás recientes apariciones Polo Polo volvió a sacudir la agenda nacional y las plataformas digitales al lanzar un contundente dardo contra el presidente Gustavo Petro. La situación estalló luego de que el primer mandatario compartiera una polémica comparativa en sus redes sociales de cara a la despedida de la Selección Colombia. En la primera imagen, se observa al futbolista Yerry Mina junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien montado a caballo le toca la cabeza; mientras que en la segunda, se ve a Petro tocando el brazo del defensor en un acto oficial, acompañada de la picante frase: “Dignidad o nostalgias de hidalgos esclavistas”.

Ante el hecho el congresista de oposición salió al paso para exigir respeto por la integridad del deportista y de toda la población afrocolombiana, tildando la publicación de inaceptable, en medio de un sinfín de críticas: “Como representante de las comunidades negras, manifiesto mi total rechazo a esta publicación racista por parte de Petro. Yerry Mina no es, ni ha sido jamás, un esclavo. ¡Respete! Yerry se abrió camino gracias a Dios, a su disciplina y a su talento; sin victimismo, sin resentimientos y sin deberle nada al Estado”, aseguró Miguel Polo Polo.

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, pues el colombiano continuó al recordar un viejo y polémico episodio del mandatario para demostrar que el respeto hacia sus comunidades solo aparece, según él, por conveniencia electoral. “Lo único que se puede manifestar en este post es odio y un profundo racismo del mismo quien hace apenas unos meses afirmó que ‘a mí ningún negro me va a decir que no puedo contratar a un actor porno’, queda claro que el respeto por el pueblo negro solo aparece cuando le conviene políticamente. El pueblo negro no volverá a caer en sus manipulaciones”, remató el representante en un mensaje que se volvió viral en cuestión de minutos y dividió la opinión de los colombianos en las redes.