Polo Polo le pidió a Oviedo que se acuerde de cuando trabajó con Duque y apoye a De la Espriella

La segunda vuelta de las presidenciales está a la vuelta de la esquina y a Iván Cepeda y De la Espriella se les están sumando varias figuras políticas; en el caso de ‘El Tigre’ la fórmula vicepresidencial de Claudia López, quien fue criticada por el congresista saliente, Miguel Polo Polo.

Leonardo Huerta, sorprendió a varios sectores al decir abiertamente que se unirá a De la Espriella luego de no haber alcanzado ni medio millón de votos junto a López, mediante un video en el que expresó:

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“La Nueva Historia y Leonardo Huerta hemos decidido para la segunda vuelta apoyar a Abelardo De La Espriella en su carrera presidencial”, afirmó durante su intervención ante los medios de comunicación.

“Evidencié que es una persona humana, decente, que respeta las instituciones y que además tiene conocimiento profundo de los temas de Estado, que tiene muchas coincidencias con los anhelos de La Nueva Historia”, manifestó.

“Esto no es un cheque en blanco. La Nueva Historia sigue siendo independiente”, aseguró. Asimismo, añadió que continuarán defendiendo causas relacionadas con los derechos humanos, la diversidad, el acceso a la salud como derecho fundamental y la educación como motor de transformación social.

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Tras esta decisión, el exrepresentante a la Cámara Afro, Miguel Polo Polo, emitió un mensaje que generó una gran conversación en la web.

“No puedo creer que la fórmula vicepresidencial de la camaleónica de Claudia López se haya ido de frente, sin titubeos, a apoyar a Abelardo de la Espriella, mientras que Oviedo, siendo fórmula de Paloma y habiendo trabajado en el gobierno Duque, aún divaga entre la tiranía de Cepeda y la institucionalidad de Abelardo. ¡INACEPTABLE!“, afirmó.

Claudia López responde a su exvice, Leonardo Huerta, tras decisión de apoyar a De La Espriella

Por medio de un mensaje en la red social X, la excandidata presidencial Claudia López se refirió recientemente a la decisión de quien fue hasta el domingo su fórmula vicepresidencial, Leonardo Huerta, de su apoyo a Abelardo De La Espriella.

“Acordamos que quedábamos en amistad y gratitud mutua, pero también en libertad de tomar una decisión de cara a la segunda vuelta.Leonardo y el país saben que respeto esa decisión, pero no la comparto”, señaló, desmarcándose del apoyo que Huerta le brindó a De La Espriella.

“No hemos tomado ninguna decisión de segunda vuelta. Con mi equipo de Imparables hemos analizado y conversado sobre cómo seguiremos defendiendo la gente, la democracia, a las mujeres y a todas nuestras causas.Esta noche les contaremos y nos escucharemos.Gracias y Abrazos!”, anunció.