“Tienes las manos manchadas”: Miguel Polo Polo culpó a Gustavo Petro tras el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

Los colombianos se despertaron este 11 de agosto con la noticia del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, quien fue un senador y precandidato presidencial que el pasado 7 de junio fue víctima de un atentando en la localidad de Fontibón, que lo llevó a estar más de dos meses en la Fundación Santa fe, pero a pesar de los esfuerzos médicos y miles de oraciones su vida se apagó a la 1:56 am.

Con el paso de las horas han sido varias las reacciones de dolor y condolencias a través de las redes sociales desde diferentes polos, destacando el difícil momento que atraviesa la familia del senador. Sin embargo, también las molestias no se han hecho esperar, siendo el caso de Miguel Polo Polo, quien en varias ocasiones ha generado polémica y en esta ocasión no fue la excepción, utilizando su cuenta de ‘X’, para culpa a Gustavo Petro.

"Colombia y el mundo no puede olvidar que, si hay un responsable de que la luz de Miguel se apagara, ese es el gobierno actual. Miguel pidió 25 veces que se reforzara su esquema de seguridad, y 25 veces Petro le dijo que NO. Gustavo Petro, tienes las manos manchadas de sangre. Eres una persona mala, con un corazón malvado. El daño que le has hecho al país lo pagarás".

Ante el hecho, las diferentes reacciones no se hicieron esperar, tanto en contra como a favor. Algunos resaltando que no es momento de “echar culpas”, sino respetar el dolor de una familia que sufre una dolorosa partida. Mientras que otros piden a la justicia esclarecer lo más pronto posible los autores de este atentado.