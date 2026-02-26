Polo Polo tras encuesta de Invamer en la que De la Espriella queda detrás de Cepeda: “no les creo un coño”

La publicación de la más reciente encuesta de Invamer de intención de voto de cara a las elecciones presidenciales ha causado una ola de reacciones en el mundo político. En las últimas horas se pronunció el congresista Miguel Polo, aliado del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Según la encuesta de Invamer -encargada por Noticias Caracol y Blu Radio-, en un eventual escenario de primera vuelta en el que los ganadores de las consultas sean Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López, los candidatos con más intención de voto serían los siguientes:

Iván Cepeda (37,1 %).

Abelardo de la Espriella (18,9 %).

Claudia López (11,7 %).

Paloma Valencia (10,0 %).

Sergio Fajardo (6,6 %).

Clara López (2,8 %).

Santiago Botero (2,2 %).

Roy Barreras (1,8 %).

Miguel Uribe Londoño (1,8 %).

El panorama, al menos por ahora, no pinta bien para Abelardo de la Espriella. De hecho, en un escenario de segunda vuelta también quedó por detrás de Cepeda. Mientras Cepeda obtuvo un 59,4% en intención de voto en ese escenario, De la Espriella consiguió un 37,4 %; el voto en blanco obtuvo un 3,2 %.

Polo Polo no quedó contento con el desempeño que tuvo De la Espriella en la encuesta de Invamer. En un trino en su cuenta oficial de X, compartió una imagen en la que se observaba una medición que se hizo durante la campaña previa al Plebiscito por la Paz de 2016, que tenía como fin medir el apoyo popular de los colombianos al Acuerdo de Paz de La Habana firmado entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc. En la publicación del congresista se leía que la intención de voto era muy distinta a lo que ocurrió en las urnas, donde ganó el No.

“Desde entonces no le creo un coño a las encuestas en Colombia. La única a la que le doy credibilidad es a Atlas, la misma que anticipó la victoria de Trump, Milei, Kast y la actual presidente de Costa Rica. Y hoy esa misma firma señala que Abelardo ganaría tanto en primera como en segunda vuelta”, sostuvo Polo Polo en su trino.

En efecto, en una encuesta de Atlas Intel -encargada por la revista Semana- a mediados de enero pasado, Abelardo De la Espriella resultó ser el puntero de cara a una eventual primera vuelta presidencial. Los margenes, sin embargo, eran más ajustados.

Polo Polo cuestionó a las encuestadoras colombianas

Entre tanto, Polo Polo no se refirió directamente a la encuesta Invamer, que fue la última en ser publicada, sino a todas las firmas encuestadoras del país.

“Entonces, ¿qué pretenden hacernos creer algunas encuestadoras locales? En 2022, en el mejor momento histórico de la izquierda —con ola mediática, narrativa de cambio y todo el impulso político a su favor— ganaron por apenas 700 mil votos (de dudosa procedencia). Y ahora, después de cuatro años de desgaste, escándalos de corrupción, crisis de seguridad y múltiples masacres en distintas regiones del país, ¿nos quieren decir que van a repetir la victoria como si nada hubiera pasado, y por jonrón?“, se preguntó el Congresista.