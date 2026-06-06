Gustavo Petro en el ojo del huracán por presunto racismo en contra de Yerry Mina, “Nostalgias de hidalgos esclavistas”

La tensión en las plataformas digitales se terminó de salir de control y esta vez la controversia no llegó por cuenta de las reformas del gobierno, sino por un inesperado choque que mezcló el fútbol, la política y acusaciones de racismo. Con el país en vilo por la constante polarización, una publicación del presidente Gustavo Petro puso a temblar las redes sociales al lanzar un vaticinio definitivo sobre cómo se trata la dignidad afro en Colombia.

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El mandatario revivió una vieja postal junto al futbolista Yerry Mina para defenderse de los ataques, pero terminó salpicando de frente al expresidente Álvaro Uribe, un hecho que generó tensión de inmediato entre los internautas donde la ideología y el deporte se cruzaron sin filtros.

Precisamente, el jefe de Estado, Gustavo Petro, agitó con fuerza la agenda pública al reaccionar de manera categórica ante la ola de comentarios y señalamientos que lo acusaban de un presunto acto de discriminación contra el futbolista colombiano Yerry Mina. La controversia estalló luego de que Petro indicara: “Dignidad o nostalgias de hidalgos esclavistas”.

El presidente recurrió dos imágenes que desataron el debate, publicando un paralelo de imágenes con el que buscó contrastar dos formas radicalmente distintas de interactuar con el deportista caucano. Mientras en una primera postal se observa al actual mandatario compartiendo de manera cercana y tocando el brazo de Mina en señal de igualdad, en la segunda fotografía revivió una antigua visita del futbolista a la finca del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde se ve al líder del Centro Democrático montado a caballo y colocando su mano sobre la cabeza del jugador.

Con este pronunciamiento, el primer mandatario no solo intentó frenar en seco los despiadados cuestionamientos en su contra, sino que mandó una punzante indirecta que reabrió las viejas heridas de la contienda política del país, convirtiendo el hecho en un verdadero polvorín donde la opinión pública se cruzó sin filtros entre creyentes y escépticos de su narrativa.

¿Quién es la exesposa de Gustavo Petro?

Más allá de los intensos choques ideológicos y el enorme peso estratégico que el presidente maneja diariamente desde la Casa de Nariño, su vida sentimental y su pasado familiar siempre han despertado una profunda curiosidad entre los ciudadanos. Antes de consolidar su hogar actual con la primera dama Verónica Alcocer, el mandatario estuvo casado durante la convulsionada época de los años ochenta con Mary Luz Herrán, una reconocida activista social y líder política con quien compartió filas en la militancia del movimiento M-19. Herrán, quien además es la madre de sus hijos Andrés y Andrea Petro, ha mantenido a lo largo de las décadas una trayectoria propia y sumamente activa dentro de las bases de la izquierda, convirtiendo su figura en un referente constante para la opinión pública del país.