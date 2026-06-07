Viuda de Miguel Uribe Turbay confesó el calvario que vive su hogar tras un año del violento crimen, “Me rompe el alma”

Miguel Uribe Turbay se consolidó como una de las figuras más prominentes, activas y de mayor proyección en el panorama político de Colombia, construyendo una carrera pública marcada por su liderazgo en el debate institucional y la gestión urbana. Perteneciente a una de las dinastías políticas más tradicionales del país, el líder bogotano ejerció con gran visibilidad cargos de alta responsabilidad, destacándose como concejal de Bogotá, Secretario de Gobierno de la capital y, posteriormente, como un influyente senador de la República.

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El vacío de su partida volvió a sacudir la agenda nacional tras cumplirse el primer aniversario de su trágico fallecimiento. María Claudia Tarazona utilizó sus redes sociales para compartir una desgarradora cart. Lejos de emitir un comunicado de tinte político, la viuda del líder decidió abrir su alma sin filtros para recordar la última vez que su pequeño hijo pudo disfrutar de la compañía de su padre antes de la desgracia, un detalle que generó condolencias y conmovió a los cibernautas.

“6 de Junio de 2025: Último día que Alejandro jugó con su papá. Hoy hace un año, el tiempo todavía nos pertenecía. Estabas aquí, amor de mi vida... Hace un año estabas sentado en el suelo con Alejandro, enseñándole el mundo con esa paciencia infinita... entregándole cada pedazo de tu amor sin guardar nada para ti”, plasmó con profunda nostalgia.

La devastadora revelación publicación continuó con una cruda confesión sobre el calvario diario que enfrenta después de este trágico suceso. “Hoy tengo que aprender a respirar en un mundo donde ya no estás. Te perdí, mi amor. Y con tu partida, me perdí yo también... Pero si hay algo que me rompe el alma por completo, es saber que Alejandro va a crecer preguntando por ti”, aseguró la viuda de Miguel Uribe Turbay, dejando claro que el inmenso amor y la falta que le hace el político siguen intactos cada mañana, en un mensaje que recibió cientos de mensajes de apoyo y cariño.

¿Cuántos hijos tuvo Miguel Uribe Turbay?

Miguel Uribe Turbay tuvo un único hijo biológico, el pequeño Alejandro, fruto de su sólido matrimonio con María Claudia Tarazona, quien se convirtió en la luz de sus ojos y en su mayor motivación diaria. Sin embargo, su faceta como papá iba mucho más allá, pues con la llegada de su esposa a su vida, el político acogió con un amor incondicional y una paciencia infinita a las tres hijas mayores de ella, sus adoradas hijastras, con quienes logró construir un hogar maduro, unido y profundamente amoroso.