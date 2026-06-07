Seguidor de Abelardo de la Espriella acusado de agredir con machete a un joven del Pacto Histórico

El clima de intolerancia en las calles del país ha alcanzado un punto crítico, donde portar una pancarta o manifestar una postura política se ha convertido en un riesgo inminente para la integridad física. La ciudad de Ibagué se convirtió en el escenario de una escena de preocupación y temor que parece sacada de una época que Colombia intenta dejar atrás. Los ciudadanos, que transitaban con normalidad por la capital tolimense, fueron testigos de cómo el odio partidista saltó de las pantallas a la realidad, dejando claro que la polarización no solo divide opiniones, sino que está armando de valor y violencia a sujetos dispuestos a atacar a sangre fría a quienes piensan diferente.

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Precisamente, las plataformas digitales se sacudieron con fuerza al difundirse la denuncia pública de un joven activista del Pacto Histórico en Ibagué, quien terminó en el ojo del huracán de una situación de vida o muerte. Lejos de tratarse de un simple cruce de palabras o de un debate acalorado, el afectado fue perseguido de manera implacable a plena luz del día por un sujeto que, según los reportes y las consignas del momento, se identificó como seguidor del reconocido abogado Abelardo de la Espriella.

El detonante del violento altercado habría sido una pequeña pancarta que el joven llevaba consigo en apoyo al congresista Iván Cepeda, un detalle que desató la furia irracional del agresor. Para sorpresa y pánico de los transeúntes que observaban la escena con absoluta impotencia, el hombre sacó un enorme machete y comenzó a arrinconar al manifestante a lo largo de al menos una cuadra. Lo más impactante del caso es que todo el suceso quedó grabado en tiempo real, ya que la víctima se encontraba realizando una transmisión en vivo para documentar el asedio.

“Estoy en un en vivo (...) ¿Por qué no suelta eso? Me va a matar, señor”, se le escucha gritar angustiado al activista en el fragmento audiovisual que se volvió viral en cuestión de minutos, mientras el atacante lo intimidaba de frente cuestionándolo de forma desafiante: “¿Qué es lo que quiere?”. Tras la intensa persecución que sembró el terror en la zona, el agresor simplemente dio la vuelta y regresó a su hogar con total tranquilidad, como si nada hubiera pasado.

Con esta preocupante revelación digital, la comunidad ibaguereña y defensores de derechos humanos hicieron un llamado urgente a las autoridades locales para que se tomen cartas en el asunto, exigiendo que este tipo de conductas no queden en la impunidad y frenando en seco una peligrosa ola de violencia que amenaza con empañar las libertades democráticas del país.