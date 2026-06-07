Iván Cepeda denunció presunta compra de votos en campaña de Abelardo De La Espriella

Combo de fotografías que muestra al candidato presidencial por el partido oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda (i), y al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.EFE/ Carlos Ortega / Ernesto Guzmán Jr.

Ultraderecha toma la delantera en elecciones colombianas y la izquierda duda de resultados

La campaña hacia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia 2026 sumó un nuevo capítulo de tensión política luego de que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, denunciara presuntas irregularidades relacionadas con la financiación y las actividades electorales de la campaña de su contendor, Abelardo De La Espriella.

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Durante una rueda de prensa realizada en Cali, el aspirante presidencial aseguró que su equipo ha recibido información que, según afirmó, podría estar relacionada con posibles manejos financieros irregulares y una supuesta compra de votos en distintas regiones del país.

Cepeda habla de millonarios movimientos de dinero y apunta contra campaña de Abelardo De La Espriella

Según explicó Cepeda, la información recibida será recopilada y analizada antes de ser presentada ante las autoridades competentes.

“Mi campaña, por múltiples vías, está recibiendo información que vamos a documentar sobre eventualmente manejos financieros irregulares e ilícitos por parte de la campaña del señor De La Espriella”, manifestó el candidato.

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El dirigente político también señaló que su equipo ha conocido reportes sobre una posible movilización de recursos económicos para influir en el comportamiento electoral de algunos votantes.

En sus declaraciones, Cepeda afirmó haber recibido información relacionada con una “supuesta compra de votos o movimientos de grandes cantidades de dinero para ese efecto en distintos lugares del país”, hechos que, según indicó, deberán ser objeto de verificación.

Anunció medidas jurídicas

Además de las denuncias sobre presuntas irregularidades electorales, el candidato aseguró que ha sido blanco de una estrategia de desinformación durante la campaña.

De acuerdo con Cepeda, se estaría desarrollando una “campaña sucia” en su contra mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial y contenidos difundidos en redes sociales.

Por esta razón, anunció que emprenderá acciones legales contra su rival político y miembros de su equipo de campaña.

“Dado que el señor De La Espriella está yendo por el camino sucio de la manipulación de la inteligencia artificial, de las campañas en las redes sociales (...) y también de mover el voto no por el argumento, no con el programa, sino con otros medios, vamos a tomar medidas”, declaró.

Para liderar la estrategia jurídica, Cepeda informó que designó al abogado Miguel Ángel del Río, quien tendrá la tarea de recopilar y analizar la información relacionada con estas denuncias.

Insiste en un debate presidencial

Paralelamente, el candidato del Pacto Histórico reiteró su llamado a realizar un debate presidencial antes de la jornada electoral del próximo 21 de junio.

Cepeda anunció que solicitará formalmente a los canales RCN Televisión, Caracol Televisión y al sistema público RTVC que organicen un encuentro entre ambos aspirantes para que los ciudadanos puedan conocer y contrastar sus propuestas.

“El país espera ansiosamente” ese debate, aseguró el candidato, quien sostuvo que los colombianos tienen derecho a escuchar directamente las posiciones de quienes buscan llegar a la Casa de Nariño.

Asimismo, volvió a pedir a Abelardo De La Espriella que nombre representantes de su campaña para acordar las condiciones del encuentro.

“Tal vez a él no le gusten las reglas, es su procedimiento (...) pero en democracia es así. Son reglas básicas y mínimas. Entonces volvemos a exigir que él nombre a sus compromisarios para que avancemos”, expresó.

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La polémica se produce cuando faltan pocos días para la segunda vuelta presidencial, en la que De La Espriella llega con ventaja tras obtener 10,3 millones de votos (43,78 %) en la primera vuelta, mientras que Cepeda alcanzó 9,7 millones de votos (40,98 %). Entretanto, el ambiente político continúa marcado por las acusaciones cruzadas y la expectativa sobre un eventual debate entre los dos candidatos.