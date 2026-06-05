Por amenazas, abogado que entuteló a De La Espriella por uso de camiseta de la Selección tuvo que retirar la acción

El abogado Wilman Bocanegra, quien puso la tutela contra el candidatro presidencial Abelardo De La Espriella por el uso que su campaña le daba a la camiseta de la Selección Colombia, anunció ante Caracol Radio que eliminará la acción judicial luego de haber recibido múltiples amenazas.

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Según Bocanegra, optó por desistir del proceso pese a recibir una respuesta favorable por parte del juzgado porque fue blanco de amenazas contra su vida, su integridad y la de sus familiares. El ciudadano buscaba impedir que el candidato utilizara esa prenda en actos de carácter político señalando que es un símbolo que representa a todos los colombianos y no debería ser usado con fines proselitistas, y la jueza Aura Luz Forero le dio la razón provisionalmente prohibiéndole a De La Espriella portar la camiseta con propósitos políticos.

En la entrevista con el medio ya mencionado, el abogado leyó un comunicado afirmando que la decisión de retirar la tutela no significa que haya reconsiderado jurídicamente sus argumentos, sino que ve la necesidad de proteger su vida y la de su familia.

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“El gran perdedor soy yo”, afirmó Bocanegra, y declaró: “A pesar de que mis derechos fundamentales fueron reconocidos y protegidos por la justicia, me veo forzado a someterme, a ceder y a callar ante las intenciones, el abuso y la prepotencia del señor Abelardo Gabriel De La Espriella Otero y de la estructura de la ultraderecha fascista que lo respalda”.

El abogado aseguró que tomó la decisión por miedo, pues recibió amenazas “directas, serias y concretas”. “Me han dejado claro que si sigo haciendo valer lo que por derecho es mio, y lo de todos, el costo será mi vida. Me someto porque frente al poder económico, político y la violencia que ejerce esta agrupación de ultraderecha fascista que el representa, un ciudadano común como yo está desprotegido”, agregó.

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Bocanegra señaló al candidato de “imponerse por la fuerza, la intimidación y el terror” y reiteró que sigue creyendo en lo que alegó en su tutela. Con el retiro de la acción judicial, quedan suspendidos los efectos de la medida provisional del Juzgado 120 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá.