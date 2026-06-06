Laura Acuña reveló el invaluable objeto de Jota Mario Valencia que lleva puesto a diario

Laura Acuña se ha consolidado como una de las figuras más influyentes y queridas de la televisión colombiana, construyendo una sólida trayectoria de más de dos décadas que despegó con fuerza en la sección de entretenimiento de Noticias RCN y se consagró en el matutino ‘Muy Buenos Días’. A lo largo de su carrera, la abogada y presentadora bumanguesa no solo ha destacado por su carisma y estilo frente a las cámaras en formatos de gran éxito como ‘La Voz’, sino que ha sabido transformar su faceta profesional migrando con fuerza hacia las plataformas digitales con su propio programa de entrevistas, ‘La Sala de Laura Acuña’.

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Paralelamente, su vida personal, su rol como madre de Helena y Nicolás, y los profundos lazos de amistad que tejió con grandes mentores de la industria han estado constantemente bajo el radar de una audiencia que sigue fielmente cada paso de su evolución tanto en las pantallas tradicionales como en el ecosistema digital.

Precisamente, la modelo y conductora santandereana sacudió con fuerza la agenda del espectáculo al reaccionar de manera categórica ante la curiosidad de sus fanáticos, revelando un conmovedor secreto sobre los objetos personales de su gran mentor. Lejos de guardar un silencio prudente ante el alboroto de los comentarios que siempre rodean la memoria de su gran amigo, Acuña decidió plantarse con total firmeza y confesar que lleva consigo, de manera cotidiana, una de las piezas más identitarias y significativas del fallecido comunicador.

Para sorpresa de muchos, la presentadora destapó que utiliza nada más y nada menos que las gafas originales de Jota Mario, las cuales mandó a adaptar con su propia fórmula óptica debido a que se convirtieron en sus preferidas. Según relató la bumanguesa con la voz entrecortada, esta icónica pieza de colección tiene un valor invaluable, ya que fueron las últimas que el paisa utilizó antes de su lamentable partida física en el año 2019.

“Tengo las gafas de J... Fueron las últimas gafas que usó y ya las tengo yo obviamente con mi fórmula. J usaba gafas todo el tiempo y tenía muchas, tenía colección de gafas, pero estas eran las que más le gustaban”, aseguró Laura Acuña, revelando además que este accesorio guardaba una historia médica profunda, pues el conductor las requería desde niño tras sufrir un fuerte accidente con unas tijeras en uno de sus ojos.

Con esta conmovedora revelación, Acuña no solo honró el legado de su compañero de set, sino que agradeció públicamente a Gineth Fuentes, viuda del presentador, y a sus hijos, quienes de forma muy generosa le permitieron quedarse con el preciado accesorio, convirtiendo este hecho en una muestra cariño.

¿Quién es el exesposo de Laura Acuña?

Tras años de intensos rumores y especulaciones en los programas de farándula, la modelo se habría separado del reconocido empresario Rodrigo Kling, con quien estuvo casada durante más de una década y con quien comparte la paternidad de sus dos adorados hijos, Helena y Nicolás.