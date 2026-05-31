Juan Daniel Oviedo boleteó a seguidor de Abelardo de la Espriella que lo insultó cuando fue a votar

Millones de colombianos asistieron a las urnas desde las 8:00 p.m de este 31 de mayo, para la primera vuelta de las presidenciales, encuentro en el que la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, fue insultado por un seguidor de De la Espriella cuando iba a ejercer su derecho al voto.

Por medio de su cuenta de ‘X’, el exdirector del DANE compartió un clip en el que se ve a este fanático del ‘Tigre’ gritarle a todo pulmón “firme por la patria” y “qué vergüenza”, todo esto frente a decenas de personas, incluso menores de edad.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Marbelle por poco y no vota por Abelardo de la Espriella debido a delicado impedimento

¿Qué documentos sirven para votar en Colombia?

Para votar en las elecciones presidenciales, los ciudadanos pueden presentar la cédula amarilla con hologramas, la cédula física o la cédula digital. Lo importante es que el documento permita validar la identidad del votante ante los jurados de votación.

En cambio, no se debe asumir que otros documentos sirven para votar. El pasaporte, la licencia de conducción, la contraseña o documentos diferentes a la cédula no reemplazan el documento electoral válido para ejercer el voto.

Por eso, si una persona tiene dudas sobre el estado de su documento o no ha activado correctamente la cédula digital, lo más recomendable es revisar con anticipación y no esperar hasta el domingo para resolver el problema.

¿Cómo se usa la cédula digital el día de elecciones?

Quienes tienen cédula digital deben llevar su celular con suficiente batería y tener habilitada la aplicación oficial Cédula Digital Colombia. Al llegar al puesto de votación, deberán presentar el documento ante los jurados, quienes verificarán la identidad del ciudadano antes de entregarle el tarjetón.

Es importante evitar capturas de pantalla o imágenes enviadas por terceros. La cédula digital debe presentarse desde la aplicación oficial, ya que allí se encuentran los mecanismos de seguridad y verificación del documento.

El control del delito domina el discurso de los candidatos a la Presidencia

El informe de Bogotá Cómo Vamos, muestra que varios programas se concentran en el control del delito, es decir, en medidas de respuesta inmediata como presencia policial, inteligencia, tecnología, recuperación territorial o investigación criminal. En el caso de Abelardo de la Espriella, el análisis encontró que cerca del 60 % de su discurso en seguridad se concentra en control del delito, sin referencia a prevención.

Otros candidatos combinan control y prevención con diferentes pesos. Sergio Fajardo y Paloma Valencia presentan enfoques más equilibrados, mientras Claudia López, Sondra Macollins y Miguel Uribe también incluyen ambos enfoques,pero con ligera inclinación hacia el control. Iván Cepeda,por su parte, aparece con una apuesta más marcada hacia la prevención y el conflicto armado y paz.

Esto no significa que una propuesta sea automáticamente mejor que otra, pero sí muestra dónde está parado cada candidato. Algunos le apuestan al golpe rápido contra el delito; otros intentan combinar respuestas inmediatas con medidas sociales o institucionales de más largo plazo.