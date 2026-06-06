Ordenan cierre de otra reconocida clínica estética en Bogotá tras caso de Yulixa Tolosa

Las alertas sobre la seguridad de los procedimientos estéticos en Colombia siguen generando preocupación. Esta vez, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ordenó el cierre de los servicios de cirugía plástica, cirugía estética y del servicio farmacéutico de la Clínica Láser Surgical, ubicada en el norte de Bogotá, tras detectar presuntas irregularidades en su funcionamiento.

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La decisión se conoce en medio del debate nacional sobre los controles a las clínicas estéticas, impulsado por casos recientes que han puesto en evidencia los riesgos que enfrentan algunos pacientes al someterse a procedimientos quirúrgicos. Entre ellos, el de la estilista Yulixa Tolosa, cuyo caso despertó una amplia discusión sobre la vigilancia y las condiciones de habilitación de estos centros médicos.

Caso Yulixa Tolosa revive debate sobre clínicas estéticas: Supersalud clausura servicios en Bogotá

Según informó la Supersalud, la medida fue adoptada después de recibir nuevas denuncias ciudadanas que advertían sobre una posible reapertura de servicios que previamente habían sido suspendidos por las autoridades sanitarias.

La entidad explicó que la Clínica Láser Surgical tenía una medida cautelar vigente desde el pasado 29 de mayo, la cual le impedía prestar servicios de cirugía plástica, anestesia y farmacia mientras se verificaba el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y sanitarios exigidos por la normatividad colombiana.

Sin embargo, durante las labores de inspección, los funcionarios encontraron indicios de que la institución habría retomado la oferta de estos servicios sin contar con la autorización correspondiente ni haber superado las verificaciones exigidas por las autoridades competentes.

De acuerdo con el organismo de control, la clínica habría reportado novedades relacionadas con la apertura y funcionamiento de varios servicios pese a que la medida cautelar seguía vigente. Para la entidad, esta situación constituye un posible incumplimiento de las órdenes previamente impartidas.

Otro de los aspectos que llamó la atención de la Superintendencia Nacional de Salud ocurrió durante una visita realizada el pasado 5 de junio. Según informó la entidad, fue necesario solicitar acompañamiento de la Policía Nacional, debido a que inicialmente los funcionarios encargados de la inspección no pudieron ingresar a las instalaciones.

La Supersalud señaló que esta situación fue interpretada como una presunta obstrucción a las labores de inspección, vigilancia y control que adelanta la entidad para garantizar la protección de los usuarios del sistema de salud.

En su pronunciamiento, la autoridad sanitaria advirtió que las irregularidades detectadas podrían representar un riesgo significativo para los pacientes. Según explicó, la prestación de procedimientos quirúrgicos y tratamientos asociados sin cumplir plenamente las condiciones de habilitación podría aumentar la probabilidad de complicaciones médicas y afectar la seguridad de quienes acuden a estos servicios.

Por la gravedad de los hallazgos, las inconsistencias fueron catalogadas como críticas. En consecuencia, la Supersalud anunció que asumirá la competencia preferente para realizar seguimiento permanente al caso y verificar que las medidas ordenadas sean cumplidas de manera efectiva.

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Cabe recordar que la medida cautelar inicial fue impuesta luego de que seis pacientes presentaran denuncias relacionadas con presuntas fallas en la atención médica, inconsistencias en registros clínicos, inconformidades con resultados quirúrgicos y posibles riesgos para su integridad.

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Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan reforzando los controles sobre las clínicas estéticas en Bogotá y en otras regiones del país, con el objetivo de garantizar que los procedimientos de cirugía estética se realicen bajo condiciones seguras y conforme a los estándares exigidos por la ley.