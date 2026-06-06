Gustavo Bolívar reaccionó a la polémica de la Selección Colombia y lanzó dura crítica a Abelardo de la Espriella

El entorno de la Selección Colombia y el debate político nacional siguen profundamente conmovidos tras desatarse una de las controversias más inesperadas, comentadas y feroces de los últimos días, justo en medio de los eventos oficiales de despedida del combinado patrio.

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En un escenario donde las tensiones políticas suelen trasladarse de inmediato al terreno deportivo, los comportamientos de los futbolistas fuera de las canchas logran capturar la atención de la opinión pública y polarizar por completo las opiniones de los internautas. Las plataformas digitales se habían convertido en un verdadero polvorín luego de que se hicieran visibles las fricciones entre el entorno del Gobierno y los ídolos del balompié, demostrando que cualquier situación que involucre a los referentes del deporte tiene un peso estratégico innegable para encender la agenda mediática del país.

Precisamente, el alto funcionario y exsenador sacudió con fuerza el escenario de la política nacional al reaccionar de manera categórica a los complejos episodios que empañaron la despedida de la Tricolor. La ebullición estalló luego de que el militante del Pacto Histórico publicara un contundente mensaje en sus canales oficiales, rompiendo el silencio para reprochar tanto el uso político de la camiseta por parte de la derecha como el comportamiento de los futbolistas frente a los seres queridos del presidente Gustavo Petro.

Lejos de guardar una postura diplomática o evadir la efervescencia de la coyuntura, Bolívar decidió plantarse con total firmeza a través de sus redes, lanzando un durísimo jaleo de orejas y recordando los orígenes de los deportistas para cuestionar su falta de empatía con las causas sociales del mandato actual.

“Triste. La Selección, que era de las pocas cosas que nos unía como nación, ahora es motivo de discordia y odio por 2 hechos: El robo que de la camiseta hizo Abelardo y la consecuente actitud de algunos jugadores frente a la familia presidencial. Jugadores que en su mayoría nacieron en lugares muy pobres donde el gobierno ha volcado toda la inversión social. La polarización destruye todo”, sentenció el escritor de manera directa, dividiendo de inmediato las opiniones entre los internautas.

Con esta fuerte declaración, el funcionario demostró una vez más que no teme meterse en el ojo del huracán, aunque matizó su postura asegurando que, a pesar del mal sabor de boca, se la juega por el equipo de Néstor Lorenzo con la esperanza de que traigan una alegría que le hace mucha falta al país.