“Nos unía como nación”, Gustavo Bolívar tomó postura tras reproches a la Selección Colombia

El político, escritor y exsenador Gustavo Bolívar tomó postura tras reproches a la Selección Colombia, luego de la actitud de algunos de los jugadores ante el presidente Gustavo Petro y su hija Antonella.

Todo se dio tras las múltiples críticas que ha recibido la Tricolor por actitudes en el evento en el que el gobierno les hizo entrega del pabellón nacional y el desplante de James Rodríguez a la hija del presidente, situación que ha generado gran rechazo de miles de aficionados.

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Ante esto, Gustavo Bolívar sentenció que era triste la polarización que dejó en el aire algo que antes nos unía como nación y que pese a los incidentes, él sí los seguirá apoyando y les hará fuerza para que ganen.

“Triste. La Selección, que era de las pocas cosas que nos unía como nación, ahora es motivo de discordia y odio por 2 hechos:

El robo que de la camiseta hizo Abelardo y la consecuente actitud de algunos jugadores frente a la familia presidencial. Jugadores que en su mayoría nacieron en lugares muy pobres donde el gobierno ha volcado toda la inversión social.

La polarización destruye todo. Aún así los sigo apoyando muchachos, ojalá ganen y nos traigan una alegría que mucha falta nos hace. #MeLaJuegoPorColombia”, sentenció Gustavo Bolívar.

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