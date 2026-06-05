Selección Colombia Femenina podría clasificar al Mundial en Cali: esto necesitan las ‘Superpoderosas’

La Selección Colombia Femenina está a un paso de volver a meterse en una Copa del Mundo y el escenario puede ser más que especial: el estadio Pascual Guerrero de Cali, una ciudad que ha sido casa emocional del fútbol femenino colombiano y que ahora podría celebrar una nueva clasificación de la Tricolor.

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El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia llega a la recta final de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, el nuevo torneo que reemplazó a la Copa América como camino clasificatorio al Mundial. En esta edición participan nueve selecciones sudamericanas, todas menos Brasil, que ya tiene cupo asegurado por ser sede del Mundial Femenino 2027.

¿Qué necesita Colombia Femenina para clasificar al Mundial?

La cuenta es bastante clara: Colombia necesita sumar al menos un punto en sus dos partidos restantes para asegurar su clasificación directa al Mundial Femenino de 2027.

Es decir, si la Selección empata o gana en Cali, quedaría matemáticamente clasificada a la Copa del Mundo. También podría lograrlo en la última fecha, cuando visite a Paraguay, pero la gran ilusión está puesta en resolver todo ante su gente, en el Pascual Guerrero.

Antes de esta jornada, Colombia aparece en el segundo lugar de la tabla con 14 puntos en seis partidos, los mismos que Argentina, que ocupa el primer puesto. Más atrás están Venezuela, con 11 puntos en siete juegos, y Chile, con 10 unidades.

La razón por la que un empate le alcanza a Colombia es sencilla: al llegar a 15 puntos, ya no podría ser superada por Venezuela ni por Ecuador, que son las selecciones que todavía tienen opciones matemáticas de pelear los puestos altos. Con eso, la Tricolor aseguraría quedar entre las dos primeras de la tabla.

¿Cuántas selecciones clasifican al Mundial?

La Liga de Naciones entrega dos cupos directos al Mundial Femenino de Brasil 2027. Esos cupos serán para las selecciones que terminen en el primer y segundo lugar de la tabla general. Además, los equipos que finalicen en la tercera y cuarta posición irán al repechaje internacional.

Por eso, Colombia tiene en sus manos la posibilidad de clasificar sin depender de otros resultados. Si gana, no solo asegura el cupo directo, sino que también podría pelear el liderato del torneo. Si empata, cumple el objetivo principal. Pero si pierde, tendrá que buscar la clasificación en la última fecha o esperar que otros resultados no le compliquen el panorama.

Cali, una plaza especial para la Selección Femenina

Además, Cali y el Valle del Cauca han tenido una relación fuerte con el crecimiento del fútbol femenino nacional, no solo por los clubes que han impulsado procesos competitivos, sino también por jugadoras que han encontrado en esta región una vitrina para consolidarse.

Ahora, la Selección tiene la posibilidad de cerrar otra página importante en una ciudad que ya sabe lo que es acompañar a las futbolistas en momentos grandes. La clasificación está cerca, el escenario está listo y Colombia depende de sí misma para confirmar su presencia en el Mundial.