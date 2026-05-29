“No escuchen a los fracasados de siempre”: Néstor Lorenzo lanzó fuerte mensaje antes del Mundial 2026

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, dejó unas declaraciones que rápidamente generaron revuelo entre los hinchas y en redes sociales, luego de enviar un mensaje directo al país de cara al Mundial 2026, en entrevista con el Canal Caracol.

Aunque no mencionó nombres, muchos interpretaron sus palabras como un sablazo para algunos críticos habituales del combinado nacional, entre ellos el periodista Carlos Antonio Vélez, quien constantemente ha cuestionado el trabajo del entrenador argentino.

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Lorenzo habló sobre la importancia del respaldo de los colombianos para afrontar la Copa del Mundo y pidió unión alrededor del equipo nacional.

“Dirijo un equipo de fútbol, pero también dirijo el sentimiento de 50 millones de colombianos. Lo primero que les digo es que agradezcan que estamos en esta fiesta, en este Mundial. Que todos vivamos agradecidos de poder jugarlo”, afirmó el entrenador.

Sin embargo, la frase que más llamó la atención llegó segundos después, cuando lanzó un mensaje contundente para quienes critican constantemente a la Selección Colombia.

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“También que apoyen e interpreten de la mejor manera siempre lo que hace alguien con el corazón. Que no inventen, que no escuchen a los fracasados de siempre que están ahí para poner piedras en el camino y que no quieren el bien de la Selección”, expresó Lorenzo.

El seleccionador también hizo un llamado para que el país entero acompañe al equipo durante el Mundial 2026, asegurando que el apoyo de los aficionados puede ser determinante en el rendimiento del grupo.

“Que los 50 millones de colombianos realmente jueguen con nosotros. Eso va a ser un apoyo muy grande y nos va a empujar para llegar lo más alto posible”, concluyó.

Las declaraciones no tardaron en generar reacciones en redes sociales, donde muchos aficionados relacionaron el mensaje con las constantes críticas de algunos periodistas deportivos hacia el proceso de Lorenzo al frente de la Selección Colombia. De hecho, Carlos Antonio Vélez le pidió a Néstor Lorenzo que mejor se callara, en su intervención radial de esta mañana.