Desempolvan video de la Selección Colombia con Iván Duque en medio de la polémica por la entrega de bandera

Las críticas que ha recibido la Selección Colombia por su reciente acto para recibir el pabellón nacional antes del Mundial de 2026 siguen generando reacciones en redes sociales. Ahora, varios usuarios desempolvaron un video de una ceremonia similar realizada durante el gobierno de Iván Duque, en la que se observa un ambiente mucho más relajado entre los futbolistas y el entonces presidente de la República.

La grabación comenzó a circular nuevamente después de que la Federación Colombiana de Fútbol emitiera un comunicado defendiendo el acto protocolario encabezado por el presidente Gustavo Petro y rechazando los señalamientos que han recibido algunos integrantes del combinado nacional.

Vea acá: “Ja, ja, James la dejó en visto”: la reacción de Néstor Morales al video de James y Antonella Petro que se volvió viral

Una de las publicaciones más comentadas fue compartida por la cuenta futbolera Out of Context Fútbol Colombiano, que acompañó las imágenes con un mensaje que rápidamente abrió el debate.

“Duque fue tan mal presidente como Petro, pero qué diferencia. Qué pequeños son los futbolistas”, escribió la cuenta junto a varias escenas en las que se observan abrazos, sonrisas y conversaciones distendidas entre jugadores de la Selección y el entonces mandatario.

Vea acá: “Ni yo que tengo plata voté por ese h…”, futbolista colombiano dividió opiniones por su comentario político

Las imágenes corresponden a la ceremonia de entrega de bandera realizada en 2019, antes de la participación de Colombia en la Copa América de Brasil. En aquella oportunidad, el acto se desarrolló en la Casa de Nariño y contó con la presencia del plantel dirigido por Carlos Queiroz.

Falcao abrió el evento

Durante aquella ceremonia, el capitán de la Selección, Radamel Falcao García, tomó la palabra para agradecer el respaldo y comprometerse a representar al país de la mejor manera en el torneo continental.

Posteriormente, Iván Duque entregó de manera simbólica el pabellón nacional al delantero samario y aprovechó para elogiar públicamente al máximo goleador histórico de la Selección Colombia, destacándolo como ejemplo de resiliencia y superación para los colombianos.

La Federación salió al paso de las críticas

Ante la controversia generada por la reciente ceremonia de entrega del pabellón nacional rumbo al Mundial de 2026, la Federación Colombiana de Fútbol publicó un comunicado en el que recordó que este tipo de eventos hacen parte de una tradición institucional que históricamente ha acompañado a las delegaciones deportivas del país.

La FCF señaló que la entrega de la bandera es “un acto protocolario e institucional” que se desarrolla “en un marco de respeto por los símbolos patrios y por las instituciones del Estado”.

Además, rechazó cualquier manifestación de agresión o descalificación contra los jugadores, sus familiares o integrantes de la delegación nacional y enfatizó que la Selección Colombia representa a todos los colombianos, independientemente de posiciones políticas o ideológicas.

Comunicado FCF por las críticas

“Comunicado a la opinión pública

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa a la opinión pública, su posición frente a las interpretaciones y comentarios surgidos con ocasión de la entrega del pabellón nacional a la delegación deportiva que representará a Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Federación reitera que su principal compromiso es velar por el bienestar integral de los integrantes de la Selección Colombia y de todas las personas que hacen parte de su entorno.

En ese sentido, rechaza cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores, sus familias o miembros de la delegación nacional.

Asimismo, considera oportuno precisar que la entrega de la bandera nacional constituye un acto protocolario e institucional que hace parte de las tradiciones y ceremonias oficiales que históricamente han acompañado a las delegaciones deportivas colombianas en competencias internacionales de carácter mundial y olímpico. Dicho acto se desarrolla en un marco de respeto por los símbolos patrios y por las instituciones del Estado.

La Selección Colombia representa a la Nación en toda su diversidad y pluralidad. Sus jugadores encarnan los valores del deporte y el esfuerzo colectivo, llevando consigo la ilusión y el sentimiento de millones de colombianos, al margen de cualquier consideración política o ideológica.

La Federación Colombiana de Fútbol agradece las permanentes muestras de apoyo y respaldo de la afición y hace un llamado a mantener un ambiente de respeto, convivencia y unidad en torno a nuestra Selección Nacional”.

Mientras continúan las discusiones en redes sociales, el video de la ceremonia realizada durante el gobierno de Iván Duque se ha convertido en uno de los argumentos más utilizados por quienes comparan la actitud de algunos futbolistas en actos oficiales celebrados bajo distintas administraciones presidenciales.