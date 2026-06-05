“El Gobierno colombiano intervino en el asesinato de Miguel”: María Claudia Tarazona a dos días de cumplirse el primer año del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay - Fotos: Señal de RCN y redes sociales de MUT, tomadas el 14 de septiembre del 2025

A solo dos días de cumplirse un año del atentado que terminó con la vida del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su esposa, María Claudia Tarazona, realizó revelaciones sobre el estado de las investigaciones y aseguró que una de las hipótesis que analiza la Fiscalía contempla una eventual participación de sectores del Gobierno en la planeación del crimen.

Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista con Blu Radio, donde Tarazona explicó que recientemente sostuvo una reunión con el grupo especializado de fiscales encargado de esclarecer el caso.

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Viuda de Miguel Uribe Turbay reveló que investigaciones apuntan a responsabilidad del gobierno

Según indicó, las pesquisas han permitido establecer posibles conexiones entre el atentado y estructuras criminales asociadas a la Segunda Marquetalia. No obstante, enfatizó que los investigadores continúan trabajando para identificar a quienes habrían ordenado el ataque.

En ese contexto, señaló que una de las líneas de investigación analiza la posibilidad de que personas vinculadas al Gobierno hubieran intervenido en la planificación del homicidio, aunque aclaró que se trata de una hipótesis que aún debe ser corroborada.

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“Un crimen de Estado. Quiere decir que el Gobierno colombiano intervino en el asesinato de Miguel y es materia de investigación, presuntamente. Es una hipótesis. Que el Gobierno dio la orden, se reunió para planear el asesinato de Miguel”, manifestó.

Tarazona insistió en que no cuenta con elementos para afirmar que esa teoría sea cierta y recalcó que corresponde a una de las posibilidades que los investigadores están evaluando dentro del proceso judicial.

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Según lo que contó, la Fiscalía continúa recopilando pruebas, contrastando testimonios y verificando información para determinar quiénes fueron los responsables intelectuales del crimen que conmocionó al país.

Este 7 de junio se cumplirá un año desde que Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado durante un acto público de campaña en Bogotá.

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Tras el ataque, Uribe Turbay permaneció luchando por su vida durante dos meses, hasta que falleció el 11 de agosto de 2025, un hecho que generó conmoción nacional y alteró de manera significativa el panorama político de cara a las elecciones presidenciales.

Durante los años, Uribe Turbay fue una de las voces más críticas frente al gobierno del presidente Gustavo Petro.

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Las autoridades han reportado avances importantes en la investigación del magnicidio y hasta el momento, nueve personas han sido capturadas por su presunta participación en el atentado. Cuatro de ellas ya recibieron condena, entre ellas el menor de edad encargado de disparar contra el entonces senador.