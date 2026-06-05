Habló el abogado de Blessd y aseguró que existe un deseo de la Fiscalía de involucrarlo como figura pública

Luego de que la Fiscalía General de la Nación citara al cantante Blessd a una audiencia de formulación de imputación por un presunto caso de secuestro extorsivo agravado ocurrido en 2022, su defensa salió al paso de las acusaciones y cuestionó las razones por las que el artista fue vinculado al proceso.

Andrés Arango, abogado de Stiven Mesa Londoño, nombre de pila del cantante antioqueño, aseguró en diálogo con Blu Radio que no existe evidencia que comprometa directamente a su cliente y sostuvo que la propia investigación ha establecido que Blessd no estuvo presente en los hechos que son materia de investigación.

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Abogado de Blessd asegura que hay afán de la Fiscalía de vincular al artista

“Lo único que yo puedo evidenciar es que es por el afán de comprometer al artista en unas circunstancias donde no tuvo ninguna participación. Para ustedes ha sido absolutamente claro. La misma Fiscalía y el representante de quien se postula como víctima nos indican que él no se encontraba, no hizo parte de la reunión y a lo sumo dicen que existe una conversación”, afirmó Arango.

La defensa se refiere al proceso derivado de la denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez, exmánager de Jéfferson Sánchez e imitador de Ozuna en el programa Yo Me Llamo, quien asegura haber sido retenido y amenazado junto a su representado durante una reunión realizada en junio de 2022 en unos estudios de grabación ubicados en el sector de La Frontera, entre Medellín y Envigado.

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Según Arango, la ausencia de Blessd en el encuentro investigado impediría atribuirle responsabilidad penal por los hechos denunciados.

“¿Cómo puedo ser yo coautor de un comportamiento en el que no estoy presente? ¿Cómo puedo dominar unas circunstancias? ¿Cómo puedo ser llamado a una audiencia de imputación cuando se conoce del expediente que no tuve ninguna incidencia en esos hechos?”, cuestionó.

Durante sus declaraciones, el abogado fue más allá y sugirió que la decisión de la Fiscalía podría estar motivada por el interés de vincular a una figura de amplio reconocimiento nacional.

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“Lo único que podemos evidenciar es que existe un deseo de la Fiscalía de involucrar a una persona de la envergadura y el reconocimiento inmenso de Blessd para de alguna manera engrandecer un caso”, manifestó.

Arango recordó que la investigación se originó en 2022 y aseguró “la Fiscalía tenía claro desde ese momento que Blessd no había tenido participación en estos hechos y no tenía cómo vincularlo de la misma manera que a las demás personas que participaron en la reunión”, sostuvo.

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El abogado también relacionó la reciente decisión de citar a audiencia con una orden judicial que obligó a la Fiscalía a reactivar el expediente.

“Pasaron tres años y, por vía de una acción de tutela promovida por las víctimas dentro de esta causa, se le ordenó a la Fiscalía General de la Nación reactivar la indagación y se le dio un plazo perentorio de dos meses para que tomara determinaciones”, explicó.

A juicio de la defensa, “lo único que podemos advertir es que se le vincula por el afán de cumplir con la orden de solucionar de manera perentoria la causa. No me explico por qué Steven está llamado a audiencia de imputación”, agregó.