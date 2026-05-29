“Víctima de su propio invento”: Miguel Uribe Londoño dice que Uribe fue el que promovió a Abelardo De la Espriella

Miguel Uribe Londoño candidato presidencial señaló a Uribe de crecimiento de Abelardo De la Espriella

El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, lanzó fuertes críticas contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y aseguró que el crecimiento político de Abelardo De la Espriella fue impulsado por el propio líder del Centro Democrático.

Durante una entrevista con Néstor Morales en Blu Radio, Uribe Londoño afirmó que la actual división de la derecha tiene relación con decisiones tomadas por el expresidente, entre ellas el respaldo que en su momento les dio a distintas figuras políticas.

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Miguel Uribe Londoño señala a Uribe como responsable del crecimiento de Abelardo De la Espriella

“Álvaro Uribe fue el que promovió a Abelardo; hoy es víctima de su propio invento. Desde Abelardo hasta Fajardo se tomó fotos con él, lo promovió, etcétera”, aseguró Uribe Londoño.

Las declaraciones se produjeron en medio de una conversación sobre el panorama político de la derecha colombiana y las diferencias que surgieron dentro de ese sector tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

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Uribe Londoño también se refirió a su salida del Centro Democrático y aseguró que fue invitado personalmente por Álvaro Uribe a participar en el proceso interno para escoger candidato presidencial, pero posteriormente quedó por fuera de la contienda.

Según relató, a finales de 2025 lideraba las mediciones internas del partido y no encontró explicación para la decisión que terminó alejándolo del proceso.

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“Yo iba ganando el 1 de diciembre. ¿Por qué me iba a sacar si yo no hice nada mal hecho? (...) Él resolvió expulsarme. ¿Por qué? Vaya uno a saber por qué lo hizo”, manifestó.

Además, señaló que uno de los aspectos que más le reprocha al exmandatario es el impacto que esa situación tuvo sobre su imagen pública.

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“Lo que yo más le reprocho a Álvaro Uribe es que haya pisoteado mi reputación y se haya parado sobre mí, como habiéndome metido en una bolsa de basura y tirándome por un precipicio”, afirmó.

Durante la entrevista también recordó a su hijo, Miguel Uribe Turbay, cuyo asesinato cumplirá un año el próximo 7 de junio. Según indicó, una de las razones por las que decidió mantenerse activo en la vida pública es preservar el legado político del exsenador.

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“Lo mataron para que no fuera el próximo presidente de Colombia”, expresó al referirse a las motivaciones que, en su opinión, estuvieron detrás del crimen.

Uribe Londoño sostuvo además que Miguel Uribe Turbay era una de las figuras con mayor proyección electoral dentro de la derecha colombiana y rechazó interpretaciones sobre eventuales apoyos políticos que hoy podrían atribuirse a su hijo.

Otro de los temas abordados fue una posible adhesión a la candidatura presidencial de Paloma Valencia y dijo “no, bajo ninguna circunstancia”.

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Asimismo, afirmó que algunos videos antiguos en los que Miguel Uribe Turbay expresaba disposición para respaldar al ganador de una consulta interna están siendo utilizados sin tener en cuenta el contexto político en el que fueron grabados.

De cara a una eventual segunda vuelta presidencial, Uribe Londoño aseguró que no tiene compromisos con ningún candidato y que analizará los resultados electorales antes de tomar cualquier decisión.