La subasta que casi nunca fue: 10 de 11 procesos de contratación del transporte escolar en Medellín terminaron sin competencia de precios

Alcaldía responde sobre el proceso de contratación del servicio de transporte escolar de Medellín. (Foto: Alcaldía de Medellín)

Se demuestra que la contratación del servicio de transporte de Medellín de 11 procesos solo 1 ha tenido subasta.

Mientras la Alcaldía de Medellín defiende las condiciones de la actual licitación del transporte escolar y rechaza las denuncias de presuntas barreras a la competencia, documentos oficiales entregados a PUBLIMETRO revelan un dato que reabre el debate sobre la contratación de este servicio: de los 11 procesos reportados por el Distrito entre 2016 y 2025, solo uno terminó con una subasta efectiva.

La información fue suministrada por la Secretaría de Suministros y Servicios tras los cuestionamientos alrededor del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. 9015927_1 de 2026, mediante el cual se busca contratar la prestación del servicio de transporte escolar para 11.00 estudiantes de instituciones educativas oficiales de Medellín.

También le puede interesar: Tras denuncias por presuntas barreras a la competencia, Alcaldía de Medellín modifica de forma sorpresiva cronograma de licitación escolar

Los últimos 10 procesos de contratación del transporte escolar en Medellín terminaron sin competencia de precios

Según la relación histórica entregada por la Alcaldía, el único proceso en el que se registró una subasta efectiva fue el identificado con el número 9011342 de 2016. En esa oportunidad se presentaron dos oferentes, ambos quedaron habilitados y el proceso culminó con subasta.

Sin embargo, los 10 procesos posteriores reportados por la Alcaldía terminaron sin puja de precios. En 2017, el proceso 9011663 contó con un único oferente y fue adjudicado sin subasta. Ese mismo año, el proceso 9012120 registró dos ofertas, pero tampoco culminó en una subasta.

En 2018 ocurrió una situación similar: hubo dos ofertas, pero el proceso fue adjudicado sin que se desarrollara la puja. Para 2019 la competencia volvió a reducirse a un único oferente. El contrato fue adjudicado a la Unión Temporal Escolar Medellín sin subasta.

Lea también: Denuncia: ¿Subasta sin competencia? Empresarios revelan presuntas barreras en multimillonaria licitación del transporte escolar de Medellín

Durante 2020 no se realizó proceso de contratación por la pandemia. Sin embargo, en 2021 se presentaron dos propuestas, pero solo una quedó habilitada para continuar en el proceso, por lo que tampoco hubo competencia de precios.

La tendencia continuó en los años siguientes. En 2022, 2023, 2024 y 2025 se registró un único oferente y los contratos fueron adjudicados sin necesidad de realizar una subasta.

¿Qué dice la Alcaldía de Medellín sobre la contratación del transporte escolar de Medellín?

Frente a las denuncias de empresarios que aseguran que las condiciones de la licitación limitan la competencia, la Alcaldía de Medellín sostiene que los requisitos fueron diseñados para garantizar la prestación de un servicio de alta complejidad logística.

“No se trata de un simple servicio de transporte, sino de toda una actividad logística asociada a garantizar de manera oportuna y eficiente la movilización de la población escolar del Distrito y evitar su desescolarización. El servicio comporta la disponibilidad de 272 vehículos en simultánea, lo que significa 272 vehículos parqueados y disponibles en Medellín, con su respectivo acompañante, para movilizar diariamente alrededor de 11.000 niños, niñas y adolescentes, desde sus residencias hasta los centros educativos y de regreso a sus hogares”, indica el documento entregado a PUBLIMETRO.

Puede leer: “Se están terminando de robar el sistema de salud”: Federico Gutiérrez arremetió contra Petro y la Superintendencia de Salud en cabeza de Quintero

Frente a las críticas por una posible restricción a la competencia, el Distrito afirmó que “todos los requisitos técnicos, entiéndase capacidad técnica y experiencia, definidos en el proceso, podían ser demostrados en caso de proponente plural” y que los vehículos exigidos “hasta en un 40% (109) pueden ser aportados vía convenio”.

Sobre los indicadores financieros, uno de los aspectos más controversiales, la administración señaló que realizó una revisión de las empresas inscritas en el Registro Único de Proponentes y evidenció que “había veinticuatro (24) empresas que cumplían con los indicadores solicitados de manera independiente”, lo que, a juicio del Distrito, demuestra que “existía pluralidad de oferentes para el presente proceso”.

La Alcaldía sostuvo que se trata de “un proceso que en cuantía representa treinta y seis mil trescientos noventa millones ciento seis mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos M/L ($36.390.106.447), con unos costos diarios de operación que superan los $250.000.000., que se facturan de manera mensual para un valor aproximado de $7.000.000.000. y que, dada la complejidad del servicio y la forma de pago, implica demoras superiores a los 40 días para pago, lo que requiere de empresas con el suficiente músculo financiero en términos de liquidez y endeudamiento”.

Más noticias: “Vinieron de otras partes”: Federico Gutiérrez dice que Petro quiere incendiar el país y que los capuchos en la UdeA son terroristas

¿Existen empresas de transporte escolar en Medellín que cumplan todos los requisitos al mismo tiempo?

Más allá del número de empresas que podrían cumplir algunos requisitos de manera individual, los empresarios que cuestionan el proceso aseguran que el problema está en la ausencia de un estudio que demuestre la convergencia de todas las condiciones exigidas por el pliego.

Según el área jurídica de los empresarios, “la entidad no demuestra que exista pluralidad de oferentes que puedan cumplir simultáneamente con todos los requisitos habilitantes. Y cuando hablamos de requisitos habilitantes no nos referimos únicamente a la capacidad técnica y de experiencia, sino también a la capacidad jurídica, financiera y organizacional. Lo que no logra demostrar la Alcaldía es que existan empresas que cumplan al mismo tiempo con todas esas condiciones para ejecutar el contrato”.

Los empresarios sostienen que precisamente por esa razón la ley permite la conformación de consorcios y uniones temporales, figuras que buscan complementar capacidades entre varias compañías. Sin embargo, cuestionan que el proceso exija que cada integrante de esas asociaciones cumpla individualmente con determinados indicadores financieros, lo que, a su juicio, limita la posibilidad de sumar capacidades para competir.

Otras noticias: Denuncia: Líder de la comuna 13 asegura que tienen engavetado proceso del condenado por la brutal muerte de Alexis Gómez de solo 15 años

“Efectivamente hay una ley que los obliga a incorporar vehículos con energías sostenibles, pero la misma norma indica que para hacerlo exigible la entidad debe demostrar que existe una oferta comercial de esos vehículos en el mercado. Y ese es otro de los déficits que tiene el estudio previo, porque no logra demostrar que exista una oferta comercial de empresas que cuenten con vehículos en el estricto sentido técnico en que los solicitan, ni que haya una pluralidad de empresas que los hayan adquirido”, agregó.

Para los empresarios, el debate de fondo no es cuántas empresas cumplen un requisito específico por separado, sino cuántas pueden cumplir al mismo tiempo todas las condiciones establecidas en el proceso. Esa, aseguran, es la información que debería reflejar un estudio de mercado para demostrar que existe una competencia real en la licitación.

El debate de fondo en la contratación del transporte escolar de Medellín

Los empresarios que cuestionan el proceso sostienen que la discusión no debe centrarse únicamente en cuántas empresas cumplen los indicadores financieros, sino en cuántas cumplen simultáneamente todos los requisitos técnicos, operativos y de experiencia exigidos para ejecutar el contrato.

Lea aquí: “Gustavo Petro no sabe perder”: Nueva predicción de Mhoni Vidente enciende las alertas porque asegura que habrían atentados

Además, argumentan que la exigencia de indicadores financieros individuales para cada integrante de una unión temporal limita la posibilidad de que varias empresas complementen capacidades para competir en igualdad de condiciones.

La Alcaldía rechaza esa interpretación y asegura que las exigencias responden a la magnitud de la operación y a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio.

Más allá de la discusión jurídica, los documentos oficiales dejan una pregunta abierta: si el mercado contaba con decenas de empresas en capacidad de cumplir los requisitos financieros, ¿por qué la mayoría de los procesos de transporte escolar terminaron durante años sin competencia efectiva y sin una subasta real?.

La discusión apunta ahora a determinar si los mecanismos de contratación utilizados durante los últimos años han garantizado plenamente los principios de pluralidad de oferentes y libre competencia, lo que podrían entrar a revisar los organismos de control.