Reconocida Influencer reveló lo que sufrió en su infancia y por qué no podría votar por uno de los candidatos presidenciales

La creadora de contenido e influencer Lulu Carrascal volvió a generar debate en redes sociales tras publicar un video en el que explicó sus razones personales por las que asegura que no podría votar en la próxima segunda vuelta por uno de los candidatos presidenciales.

A través del video publicado en sus redes sociales, la influencer contó momentos de su infancia que están marcados por el conflicto armado el lugar en el que nació, en donde había presencia de las FARC.

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Creadora de Contenido contó detalles de su infancia que le generaron trauma y por los que no puede votar por uno de los candidatos presidenciales

“Me están pidiendo coherencia, se las voy a dar. Soy una mujer nacida en 1989 en un pueblo denominado zona roja de este país. Crecí huyéndole a la FARC. Tengo recuerdos de ir en la carretera y estar casi a un carro de distancia de un retén de la FARC. Conocí gente secuestrada. Le oí a la FARC desde que soy niña, tengo un trauma”, expresó.

Carrascal aseguró que esos momentos los mantiene vivos y que le dejaron un trauma de por vida.

“Todavía a esta edad no soy capaz de dormir con unas chanclas lejos de mi cama por si me toca salir corriendo. A donde voy, voy buscando en mi cabeza ruta de escape, por si me toca salir corriendo en la noche porque salí muchas noches corriendo, huyéndole a la FARC en este país, muchas noches de mi infancia”, manifestó.

Lulu reveló que ese pasado que tuvo que vivir, en la actualidad influye directamente en sus decisiones políticas y electorales de cara a la segunda vuelta presidencial.

“¿Tú crees que sería coherente para mí y mi escenario votar por alguien que es partidario a esto?”, preguntó a sus seguidores.

Durante lo que contó, Carrascal comparó las preocupaciones que algunos de sus seguidores le han planeado y respondió diciendo: “¿tú crees que a mí me preocupa el fracking, pues el tipo que mataba a gatos o que es desparpajado al hablar? Me preocupa más que comulgar en un partido político donde está Pablo Catatumbo”, afirmó.

Y siguió contando lo que se le atribuye, según las versiones de las víctimas, sobre el exintegrante de las FARC y hoy dirigente político Pablo Catatumbo, así como a la senadora Sandra Ramírez.

“¿Tú sabes quién es Pablo Catatumbo? ¿Alguna vez has escuchado a Pablo Catatumbo? Pablo Catatumbo es del Pacto Histórico y ponía a las niñas así, mira, en fila, que se las llevaba Sandra Ramírez. Échate una buscadita. Ella era la proxeneta. También es senadora del Pacto Histórico. Y ponía que él escogiera a las niñas que iba a vivir. Les ponía ropa interior negra a todas y que él escogiera”, aseguró.

Finalmente, Carrascal defendió su postura política y le pidió a quienes la cuestionan que presenten argumentos que la hagan reconsiderar su posición.

“¿Tú crees que a mí me preocupa el tipo que mató el gato? O sea, ¿y que yo sería capaz de poner una cosa sobre otra? Tú me estás hablando de tipos malos. ¿En serio tú me estás hablando de tipos malos? No sé. Este es mi escenario. Respeto el tuyo, pero necesito un argumento que me tumbe este”, concluyó.