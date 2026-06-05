Denuncia: Madre desesperada revela que la Nueva EPS lleva más de 15 desacatos por la falta en la atención médica de su hija de 3 años

Madre denuncia a la Nueva EPS por no autorizar la hospitalización domiciliaria. (Foto: Captura de video Denuncias Antioquia - 5 de junio de 2026)

Madre denuncia a la Nueva EPS por no autorizar la hospitalización en casa

Una madre en Medellín hizo pública su situación a través de un video en redes sociales en el que denunció presuntos incumplimientos de la Nueva EPS en la atención médica que requiere su hija de tres años, una menor que padece múltiples condiciones de salud y que permanece hospitalizada desde hace cerca de un año.

La mujer aseguró que ha agotado distintas instancias administrativas y judiciales sin obtener una solución que permita trasladar a la niña a su hogar con las condiciones médicas necesarias para garantizar su bienestar.

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Nueva EPS lleva más de 15 desacatos por falta de atención médica a su hija de 3 años

“Soy Geno Paola y hago este video porque como mamá ya no sé qué más hacer. Tengo una niña de tres años de edad, la cual nació con una condición muy compleja. Síndrome de Arnold Chiari tipo II y lo mismo es espina bífida. Ella tiene hidrocefalia, tiene malformación en su cabecita, tiene vejiga neurogénica, ella tiene traqueostomía, gastrostomía y así mismo muchas cosas más, lo cual requiere una atención y unos equipos para poder estar en casa”, relató.

Según la denuncia, la menor permanece internada en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín mientras se espera la autorización de servicios, equipos médicos e insumos que le permitan continuar su tratamiento desde casa.

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“Llevamos un año hospitalizada aquí en el Hospital Pablo Tobón, en la ciudad de Medellín, donde he intentado por todos los medios hacer que la Nueva EPS autorice todo lo que ella necesita”, manifestó.

La madre afirmó que durante este tiempo ha recurrido a diferentes mecanismos legales para exigir la atención de su hija.

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“Tiene más de tres tutelas, más de 15 incidentes de desacato, tiene más de 25 radicados en la Supersalud. He ido a la Personería, he ido a la Defensoría del Pueblo, he ido a la Alcaldía y nadie hace nada”, denunció.

La mujer aseguró que entre los servicios pendientes se encuentran un plan de atención domiciliaria, equipos médicos, medicamentos e insumos esenciales para el cuidado de la menor.

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“Le pido a la Nueva EPS que nos autorice el plan domiciliario, ventilador mecánico, oxígeno, medicamentos, insumos, equipos. Además, le he solicitado de varias maneras la entrega de pañales desechables y no ha sido posible. Todo ha sido negado”, expresó.

Uno de los principales temores de la mujer es que la permanencia prolongada de la niña en el centro médico pueda exponerla a infecciones que compliquen su delicado estado de salud.

“La estoy poniendo en riesgo porque si ella está bien bajo su condición, ¿qué necesidad hay de estar aquí en el hospital si puede estar en su casa? Aquí la niña se me puede infectar, me puede coger una bacteria y una bacteria para ella bajo su condición es muy grave”, advirtió.

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En diálogo con PUBLIMETRO, la madre confirmó que el servicio ya lo había tenido antes, “la Nueva EPS no ha querido contratar los prestadores que brindan esa atención domiciliaria. Hay varias empresas. Está Messer Colombia, que la tuvo a ella hace como dos años; la tuvo cuatro meses en la casa con todos los equipos, personal y todo lo que ella necesitaba. Nos fue súper bien”, afirmó.

Sin embargo, aseguró que la atención se interrumpió, “pero la Nueva EPS perdió convenios con ellos, ya no tienen contratación. Hay más entidades, pero como la Nueva EPS no quiere pagar, no quiere autorizar nada de eso, por eso no hemos salido del hospital”, denunció.