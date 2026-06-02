Angie Rodríguez aseguró que supuestamente querían envenenarla y habló del “lado oscuro” del Palacio de Nariño

Se conocen nuevas declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual gerente del Fondo Adaptación, volvieron a generar controversia sobre lo ocurrido al interior del Gobierno nacional. La funcionaria aseguró que fue víctima de una presunta conspiración mientras trabajaba cerca del presidente Gustavo Petro e incluso denunció ante la Fiscalía un supuesto intento de atentar contra su vida.

En entrevista con el programa Los Informantes, Rodríguez afirmó que una persona de su círculo de confianza habría aprovechado su cercanía para suministrarle medicamentos que, según ella, alteraban su comportamiento y estado físico.

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Angie Rodríguez reveló que la querían envenenar cuando era más cercana a Petro

La exdirectora del Dapre señaló que las sospechas surgieron después de que varios integrantes de su equipo comenzaran a notar cambios en su actitud tras consumir pastillas que le entregaba un colaborador.

“Una de mis asesoras me dijo: ‘Dra. Angie, no puede seguir recibiendo pastas porque le está haciendo algo’. Yo sentía que estaba ida. Era una persona que me suministraba siempre unas pastas. Yo pedía una pasta para el dolor de cabeza o gastritis y mis asesores me dijeron que yo me tomaba eso y luego me sentía rara, no era la misma. Esa persona se llama Miguel Ospino”, relató.

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Rodríguez reveló que interpuso una denuncia ante la Fiscalía contra Miguel Ángel Ospino, quien trabajó inicialmente como auxiliar administrativo en el Dapre y posteriormente ocupó cargos de mayor responsabilidad durante su gestión.

Según explicó, cuando asumió la dirección del Fondo Adaptación decidió llevarlo a esa entidad como asesor debido a la confianza que había construido con él. Sin embargo, posteriormente concluyó que esa cercanía habría sido utilizada para perjudicarla.

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“Él se ganó mi confianza para hacerme daño. No era suficiente grabarme ilegalmente, no era suficiente tomarme fotos, que yo firmara o tuviera cualquier papel, sino que además me estaba suministrando unas pastas”, afirmó.

Las declaraciones se suman a otras denuncias que la funcionaria ha realizado en los últimos meses sobre presuntas presiones, conflictos internos y situaciones que, según ella, pusieron en riesgo su seguridad.

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Durante la entrevista, Rodríguez aseguró que el presidente Gustavo Petro conoce detalles de situaciones que ella considera más graves de las que ha revelado públicamente hasta ahora.

“Muchas cosas se las conté a él. Está enterado de cosas más complejas, oscuras, de querer hacerme un daño en mi vida y mi integridad”, manifestó.

Aunque no entregó detalles sobre esos episodios, sus declaraciones alimentaron nuevamente las especulaciones sobre tensiones y disputas al interior de la Casa de Nariño.

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Rodríguez recordó además las diferencias que ha sostenido con varios funcionarios del Gobierno. Entre ellos mencionó a Juliana Guerrero, al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, y al jefe de despacho presidencial, Raúl Moreno.

La exdirectora del Dapre volvió a referirse al proceso de nombramiento de Juliana Guerrero, quien enfrenta una imputación de la Fiscalía por presuntas irregularidades relacionadas con sus títulos académicos.

Según Rodríguez, durante la revisión de la documentación encontró inconsistencias que la llevaron a oponerse a su designación.

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“Me dicen que tengo que publicarla y yo digo que no, porque eran títulos falsos. Me di cuenta porque ella decía que era contadora de la Universidad Popular del Cesar y ahí en la primera hoja decía que era bachiller. ¿Al fin una cosa o la otra? Luego vi los títulos y no cuadraba nada, ni títulos ni fechas”, aseguró.

De acuerdo con su versión, fue a partir de ese momento cuando comenzaron las confrontaciones en su contra.

“No es posible que nosotros hayamos criticado las chuzadas del DAS y yo haya tenido una persona que me grabara todo el tiempo”, sostuvo.