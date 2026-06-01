“Si el orden constitucional ha cambiado y no nos hemos enterado”: Gobernador de Antioquia tras polémico mensaje de Petro

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reaccionó a una publicación del presidente Gustavo Petro en la que el mandatario aseguró que está dispuesto a encabezar una defensa de la vida y de los principios históricos del país.

La respuesta del gobernador se produjo a través de su cuenta en la red social X, donde cuestionó el alcance y el significado de las palabras utilizadas por Petro en medio del actual clima político del país.

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Andrés Julián Rendón cuestionó mensaje de Petro sobre “dar la batalla” y “ponerse al frente”

La controversia comenzó luego de que Petro publicara el siguiente mensaje: “Vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”.

Las declaraciones del presidente generaron diversas reacciones en el escenario político nacional, entre ellas la del mandatario antioqueño, quien planteó interrogantes sobre el alcance institucional de esa afirmación.

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“¿Qué significa esto, Gustavo Petro, que usted escribió en su cuenta de X?”, preguntó Rendón en su publicación.

El gobernador fue más allá y cuestionó si las expresiones del presidente implican algún cambio en las reglas institucionales del país.

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“Si el orden constitucional ha cambiado y no nos hemos enterado, ¿podríamos los mandatarios regionales conducir a la victoria y también ponernos de frente a defender a Colombia de la toma hostil del neocomunismo?”, escribió.

En este nuevo enfrentamientola discusión gira alrededor del lenguaje utilizado por el presidente en sus redes sociales y de las interpretaciones que distintos sectores han hecho sobre expresiones como “dar la batalla” y “ponerse al frente”, frases que generaron cuestionamientos desde sectores de oposición y de algunos mandatarios regionales.