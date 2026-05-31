Vicky Dávila no se aguantó las ganas y dio pistas de por quién votó para “derrotar a Cepeda”: ¿Paloma o ‘El Tigre’?

La exprecandidata a la Presidencia Vicky Dávila se levantó muy temprano a ejercer su derecho al voto en la primera vuelta y dejó un mensaje que puso a dudar a muchos por saber a quién dirigió su sufragio.

Mediante su cuenta de ‘X’ la periodista de Revista Semana emitió un video en el que mostró su certificado electoral y dio pistas del candidato o la candidata por el que decidió votar en esta ocasión.

“Voté por la democracias, por la libertad, contra Iván Cepeda, contra Petro y todo lo que ellos dos representan, y voté por la decencia, esperemos los resultados. “Que Dios nos cuide hoy”, afirmó Dávila.

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El control del delito domina el discurso de los candidatos a la Presidencia

El informe de Bogotá Cómo Vamos, muestra que varios programas se concentran en el control del delito, es decir, en medidas de respuesta inmediata como presencia policial, inteligencia, tecnología, recuperación territorial o investigación criminal. En el caso de Abelardo de la Espriella, el análisis encontró que cerca del 60 % de su discurso en seguridad se concentra en control del delito, sin referencia a prevención.

Otros candidatos combinan control y prevención con diferentes pesos. Sergio Fajardo y Paloma Valencia presentan enfoques más equilibrados, mientras Claudia López, Sondra Macollins y Miguel Uribe también incluyen ambos enfoques,pero con ligera inclinación hacia el control. Iván Cepeda,por su parte, aparece con una apuesta más marcada hacia la prevención y el conflicto armado y paz.

Esto no significa que una propuesta sea automáticamente mejor que otra, pero sí muestra dónde está parado cada candidato. Algunos le apuestan al golpe rápido contra el delito; otros intentan combinar respuestas inmediatas con medidas sociales o institucionales de más largo plazo.

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¿Qué documentos sirven para votar en Colombia?

Para votar en las elecciones presidenciales, los ciudadanos pueden presentar la cédula amarilla con hologramas, la cédula física o la cédula digital. Lo importante es que el documento permita validar la identidad del votante ante los jurados de votación.

En cambio, no se debe asumir que otros documentos sirven para votar. El pasaporte, la licencia de conducción, la contraseña o documentos diferentes a la cédula no reemplazan el documento electoral válido para ejercer el voto.

Por eso, si una persona tiene dudas sobre el estado de su documento o no ha activado correctamente la cédula digital, lo más recomendable es revisar con anticipación y no esperar hasta el domingo para resolver el problema.

¿Cómo se usa la cédula digital el día de elecciones?

Quienes tienen cédula digital deben llevar su celular con suficiente batería y tener habilitada la aplicación oficial Cédula Digital Colombia. Al llegar al puesto de votación, deberán presentar el documento ante los jurados, quienes verificarán la identidad del ciudadano antes de entregarle el tarjetón.

Es importante evitar capturas de pantalla o imágenes enviadas por terceros. La cédula digital debe presentarse desde la aplicación oficial, ya que allí se encuentran los mecanismos de seguridad y verificación del documento.